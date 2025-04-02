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綠營再爆共諜 立院助理澳門交付資料被逮

台灣新聞組╱台北2日電
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國民黨立院黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）2日出席記者會，王鴻薇質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓。（記者林澔一／攝影）
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）2日出席記者會，王鴻薇質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓。（記者林澔一／攝影）

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日祕密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元台幣將他交保。據悉，在賴清德總統發布17項國安強化措施後，民進黨內部隨即展開清查，除了該案外，另有民進黨立委辦公室助理被查出，赴澳門交付機敏資訊，民進黨黨中央高度重視，已進入司法調查階段。

知情人士指出，該員以撰寫論文為由，赴澳門交付資料，但由於資料內容涉及台灣政情發展動態，被視為具有一定機密敏感度，民進黨內稽人員對此說法持保留態度，已交付司法單位進一步追查，是否也涉及共諜事件。

關於盛礎纓被滲透案，民進黨人士指出，此事非同小可，去年8月，民進黨中央辦理外交培力營，篩選黨內優秀年輕世代助理、民代赴美參訪，由時任黨副秘書長楊懿珊帶隊，當時盛礎纓赫然在列。

該人士說，當時該團赴美期間，即有關於毒品的負面消息傳回台灣，但未經證實，黨中央也替參訪團背書；孰料，當時民進黨精挑細選的精英助理，竟然涉共諜案件，這無疑是對民進黨一大打擊，甚至可能影響台美互信。

至於傳出盛礎纓涉案內容是任職游錫堃辦公室時期，知情人士表示，涉案內容均為這一兩年的事情，與游錫堃辦公室並無關。

民進黨 澳門 賴清德

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