出席工商協進會餐會 賴清德：強化台在非紅供應鏈地位

賴清德總統（左二）1日出席工商協進會青年工商團體聯誼餐會，以「巨變世界下的台灣經濟新局」發表演講。（記者許正宏／攝影）

美國總統川普 對等關稅 將登場，賴清德總統強調須強化產業韌性，行政院長卓榮泰表示已擬定「政府有準備、風險可控管、產業有支持」3大原則，經濟部長郭智輝說3日公布因應辦法、7日公告具體方式。不過，在野黨狠酸，川普關稅戰將衝擊台灣，綠營卻仍在立院癱瘓議事。

賴總統昨指出，面對國際情勢快速變化及紅色供應鏈 低價傾銷，更需厚植國力、強化產業韌性，積極協助傳統產業及中小微型企業導入科技應用，落實數位與淨零雙軸轉型；卓揆說，台灣經濟基本面健全，出口強勁，最近股市變化與波動是全球性的，政府準備與因應也是全面向。

郭智輝表示，行政院有「美國關稅經貿小組」對應處理關稅問題，有模擬及推估情況，所有情境都經過分析並找出因應方法，將針對台灣產業給予幫助協助度過關稅問題。但因民進黨立委繼續占領主席台導致議事空轉，國民黨立委葛如鈞表示，當各國都在探討世界政經局勢，綠營立委卻還在癱瘓議事。

另外，賴總統昨晚出席工商協進會青年工商團體聯誼餐會，以「巨變世界下的台灣經濟新局」為題發表演講，他表示，台灣要強化在「非紅供應鏈」的地位，且不能離開，否則未來發展會事倍功半。他說，台灣將積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台美21世紀貿易倡議已進入第2階段，希望與美國簽訂雙邊貿易協定，去年投資中國占比已低於8%、投資美國占42%，希望一起努力留給下世代更好的國家，留給世界更好的台灣。

工總表示，隨川普貿易戰升級，全球供應鏈重組已是必然趨勢，加上大陸投資環境改變等因素，讓在陸台商面臨更多挑戰，根據去年下半年進行的「在陸台商投資動向調查」，希望撤離大陸台商比率由前年10.1%增加到去年的23.2%，希望「轉移產線」連兩年都超過4成，在陸台商需要政府更多協助，企盼相關單位主動赴陸關心台商。