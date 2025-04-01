重啟軍審 檢察總長稱將全力配合 嘆檢察機關「三無」

檢察總長邢泰釗表示面臨敵對勢力滲透，台灣亟需補強國安法制面。（本報資料照片）

賴清德 總統日前宣布「賴17條」，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，並恢復「平時軍事審判制度」引發關注。最高檢察署檢察總長邢泰釗昨接受媒體人黃光芹網路節目專訪表示，若需司法機關配合，會全力以赴。

台北中國時報引述報導，邢泰釗對國安法制的不足，表達憂心。他強調，除法制面要補強，預防面也需再加強。「這絕對不是個完全承平的時代」，他以烏克蘭 為例，今日的和平，可能過幾天就完全不一樣，究竟台灣人有沒有做好準備？若到了非和平時期，檢察官也要負起一些國家安全或是社會治安更嚴重的責任，屆時國家給予檢察官的權利，還有檢察官的工作重點，可能都會不一樣。

面對國安案件，邢泰釗說，檢察機關是「三無戰士」，缺少偵查對象的「人流、金流、資訊流」等資訊，面對大陸社會的封閉、資訊不流通，辦跨境國安案件格外困難，面臨敵對勢力滲透，台灣要如何因應？這需要民眾思量，為維護國家安全，亟需補強國安法制面。

另據中央社報導，司法院副秘書長王梅英日前表示，關於軍事審判未來制度的規畫，司法院會尊重相關權責機關的決定，而2013年軍事審判法規定修改後及後來的國安法修法，司法院都有因應，成立相關專庭。

王梅英也指出，針對軍事審判部分，根據釋字第436號解釋，即中華民國 憲法第9條規定「人民除現役軍人外，不受軍事審判」，但這並不是說軍事審判機關對於軍人的犯罪有專屬審判權，相關建置在憲法沒有明文規定，而是以法律來規定，但一定要符合正當法律程序。若要司法院提供意見，會希望未來的建置是朝獨立、公正、專業性等方向去建構。