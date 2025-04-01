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遏制台獨 解放軍東部戰區：4/1起在台島周邊聯合演訓

記者陳政錄／北京1日電
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圖為2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望。（新華社）
圖為2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望。（新華社）

解放軍東部戰區今天上午表示，4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

據新華社，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅還說，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

解放軍最近對台動作頻頻，台方國防部3月27日才指出，自當日上午9時20分起，陸續偵獲殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中、東南及西南空域，配合解放軍艦執行「聯合戰備警巡」。這是台海當面解放軍3月分第三次聯合戰備警巡：先前3月17日，上下午連續舉行，創下1日2場的紀錄。

3月28日上午，台方國防部公布過去24小時內的解放軍動態：到早晨6時為止，共偵獲30架次各型飛機出海，其中20架次超越台灣海峽中線或其延伸線。台灣周邊海域，則有8艘中解放軍艦、1艘公務船。從國防部公布的示意圖也可看出，有1架無人機繞飛台灣一圈，時間為6時30分至14時50分。

解放軍 國防部 火箭軍

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