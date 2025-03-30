台新購F-16首架出廠 分析：川習會前 美不會給台軍售大訂單

台灣訂購的六十六架F-16戰機首架在南卡羅來納州格林維爾出廠，駐美代表俞大㵢（左一）出席，該州眾議員提蒙斯（中左）在機前留影。（圖／取自提蒙斯眾議員推特）

台灣軍方「鳳翔專案」採購66架F-16C/D Block70戰鬥機，首架於美東時間28日在南卡羅來納州 格林維爾（Greenville）出廠，台方由國防部副部長柏鴻輝與駐美代表俞大㵢出席。新機預計將於明年底之前飛越太平洋返台，未來服役於台東志航基地的第七戰鬥機聯隊，屆時將是空軍作戰半徑最長、打擊能量最強的戰機。

本報系聯合報報導，參加典禮的南卡羅來納州眾議員提蒙斯（William Timmons）率先於社群平台發布訊息與照片，台灣媒體報導後，國防部昨天下午發布新聞稿表示，2019年依「新式戰機採購特別條例」編列特別預算，向美籌獲66架F-16C/D Block 70，以強化空軍戰力及提升聯合作戰效能。國防部將持續透過台美安全合作機制，確保新機產製順利，於明年底之前完成交運。

新購第一架出廠的F-16，是一架雙座F-16D，機身漆上低視度的青天白日國徽，不過典禮現場並無中華民國國旗。由機身上漆著「6831」號碼，顯示F-16C/D的序號將接續現役F-16A/B。10架雙座機為6831至6840，56架單座機為6721至6776。

台方此次採購的第70批次（Block 70）F-16，電戰系統從外掛改為內建。由於雙座機多一個座艙，內部空間較小，電子艙只能「加蓋」在機背。旅美「台海軍情研析中心」主任梅復興指出，由於新款AN/ALQ-254電戰系統尚在測試，空軍新購F-16服役初期，可能要暫時掛載現有的ALQ-184電戰莢艙。

新購F-16與經改良後的現役F-16，都使用AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達。不過新機改用奇異公司的F110發動機，推力與飛機重量都更大，未來機身外側還會加掛低阻力的適型油箱（ＣＦＴ），其可掛載的各式對地、對海武裝，在種類與數量上，都比現役F-16更勝一籌。

另據台北中國時報報導，至於川普 2.0對台軍售 ，會給什麼重大武器裝備，一位熟悉台美軍售的退役軍方人士研判，川習會前，川普2.0應該不會給台灣軍售大訂單；現在中方頻用聯合戰備軍演對台侵擾，就是增加對美談判籌碼。他認為，川普或許不一定將台海議題視為川習會最優先的議題，但中方一定談。賴清德總統日前宣稱將編特別預算並將國防預算增加至占GDP 3％，國軍現在雖開始規畫軍售採購清單，但川普最後會賣什麼較大筆的項目，川習會後才會明朗。