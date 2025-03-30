新聞眼／北一女老師不能代表北一女 校友及家長也不行

北一女中教師區桂芝接受陸媒訪問一事引發熱議，校友、作家丘美珍公布給校長陳智源的公開信，也請區不要再躲在北一女光環下，傳遞「個人意見」。（取材自丘美珍臉書）

北一女教師區桂芝接受大陸央視訪問，不只引來檢舉及調查，危及其工作權，對她舖天蓋地的人格追殺也已展開。有人以「北一女校友及家長」的身分對校長發出公開信，要求區不要躲在北一女光環下，傳遞個人意見。

先不說新聞記者在訪問時標示受訪者的頭銜，是新聞採訪的ABC，每個記者在上採訪寫作第一堂課就會學到的基本功，但上述這封公開信在立論邏輯上就有最基本的謬誤，一是區從未說她代表北一女，如果外界認為區是代表北一女，是自己認知有誤。其次，如果用了北一女老師的身分，就是躲在「光環」下，試問：這位所謂的校友及家長，是不是也在利用這個光環？否則，她的意見不也和千千萬萬的人一樣，只是個人意見？

其實，這位所謂的「北一女校友及家長」，用此身分發聲，難道不是因為這個身分的光環比較好用嗎？為什麼不用民進黨 政府「前內政部 長、現任國家住都中心董事長花敬群夫人」的身分？自己選擇性隱藏身分，卻質疑他人的公開職業，又是什麼居心？

進一步說，不管區桂芝是不是有心利用北一女老師的身分來擴大影響力，她的確不能代表北一女，同樣的，一位或少數北一女校友及家長的言論，也不能代表學校。每個人都只代表他（她）個人，而每個人都該有自己獨立思考及判斷的能力。學校是學校，你是你。

是的，北一女是明星學校，所有北一女畢業生都與有榮焉。但真正的知識分子是站在當權者的對立面，為弱勢發聲，不是配合國家機器打壓個人言論自由。如果只因區桂芝被約談了，學校就急著畫清界線，還好意思說是教育機構？

曾在老蔣時代力抗威權的台大校長傅斯年，在1949年「四六事件」軍警要進校園逮捕學生時，傅斯年說「凡是在台大任教和服務的教職員，每個人都思想純正沒有左傾思想，我一個人進行保證，有問題發生，我願意負全部責任。」傅也說：「自由主義的方法，絕不能毫無憑據指人為共產黨 ，亦絕不能不重視在法律內的學術自由。」

什麼是知識分子的風骨，這才是。76年後的今天，現在的台灣還在抓捕思想犯，不覺得可悲又可恥嗎？