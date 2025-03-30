亞亞案 台灣事實查核中心董座：國安不應犧牲人權法治

事實查核中心董事長羅世宏指出，捍衛國家安全，不應以犧牲人權為代價。（本報資料照片）

台灣事實查核中心董事長羅世宏近期對「亞亞案」發表看法，讓他惹禍上身，甚至被扣上「紅色教授」帽子。他再透過臉書重申完整論述，他說，法院誤用國際人權公約，國家安全固然重要，但不應以犧牲人權與法治為代價。

陸配劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」視頻內容被移民 署認定鼓吹武統言論，以危害國家廢止其依親 居留許可、限期離境（劉振亞已於25日離台）。劉女此前聲請停止移民署的執行命令，均被台北高等行政法院和最高行政法院駁回。

羅世宏指出，北高院 裁定引用「公民與政治權利國際公約」第20條第1項「任何鼓吹戰爭的宣傳應予禁止」作為核心法律依據。然而，此一裁定在法律論理上存在明顯瑕疵。

他說，聯合國人權事務委員會在其第34號一般性意見中明確指出，任何限制言論自由的法律必須明確、必要、且合比例，尤其對於牽涉國家安全之言論，更應證明其具「直接與即時威脅」。本案所涉之言論雖具爭議性與敏感性，但法院未具體說明，對國安如何構成即時危害，僅以抽象認定作結，與國際標準有重大落差。

羅世宏指出，劉振亞的言論縱屬激進，卻主要為政治觀點表達，尚未具備組織、資助、計畫或動員暴力之事實，亦未構成即時、直接的戰爭行為煽動。法院未就言論內容進行嚴謹分析，即將其一律歸為「鼓吹戰爭」，有過度延伸解釋之虞，削弱了政治性言論的憲法保障地位，且誤導性地將「公約」用作打壓異議的工具。

羅世宏表示，亞亞案另有忽略比例原則與替代手段，對婚姻移民適用最重懲罰；程序上忽略婚姻與家庭權的法律保護義務；忽視兒童最佳利益與不得任意分離原則，違反「兒童權利公約」；對「新住民母子家庭」處境之制度性漠視等。

羅世宏指出，捍衛國家安全，不應以犧牲人權為代價。本案裁定將對移民家庭、言論自由與司法獨立性產生寒蟬效應，若將支持特定政治立場即推定為危害國安，並作為驅逐基礎，將使外籍人士陷入「政治表態陷阱」，進一步削弱我國對外所主張之自由民主價值。

行政院長卓榮泰昨在民進黨「人民是頭家」高雄場政策宣講會說，台灣是多元包容、友善新移民的熱情大家庭，但如果有人主張武力暴力，一定請他離開。