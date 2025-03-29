綠色恐怖罩頂 區桂芝之憂也是百姓的恐懼

海基會祕書長羅文嘉（左）對亞亞案表示，若認為「祖國」很美好，可讓孩子一起生活在那裡。（記者廖士鋒／攝影）

不得不感慨，在中華民國 114年的今天，台灣竟然還在爭取言論自由。

陸配「亞亞」遭驅離出境引發外界質疑政府限縮言論自由，法務部甚至擬研議對鼓吹戰爭或武統立專法。民進黨政府以國安為理由無限上綱，接連對不符黨意的政治言論下重手。

百花齊放的言論，曾是台灣人值得驕傲的民主價值。近些年來言論自由已愈來愈被限縮，而且是單方面箝制。如今台灣「談獨立無罪，講統一犯法」，親綠網紅及側翼在網路鋪天蓋地宣揚實質台獨理念，還經常可以指手畫腳指導官方政策，並檢舉與他理念不同的人，拉滿社會對立的仇恨值，官方還會根據其檢舉辦案。

有鑑於戒嚴 時代的白色恐怖已捲土重來，中研院士陳培哲等75位學者、勞團與藝文界人士發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，直指賴清德 總統就任後，不斷妖魔化大陸及戴紅帽子的方式打壓不同意見者，激化台灣社會的對立，台灣的言論自由空間遭快速壓縮。

顯然執政者並未聽進知識分子的聲音，總統府回應，鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，是對台灣自由民主國家體制的挑戰，也牴觸民主與言論自由的紅線。說得義正詞嚴，但「賴17條」把中國大陸定義為「境外敵對勢力」當然會使人民困惑──什麼時候中華民國憲法改變了？

其次，主張大陸武力統一台灣當然不對，但主張和平統一有錯嗎？主張和平統一的人也沒說要台灣放棄建立自主國防力量，為何就被扭曲為投降主義？翻開歷史，有能力出賣國家的人，從來都不是小老百姓，而是掌權的人。

如今綠色恐怖搞得整個社會風聲鶴唳，於是認同台灣與中國有家族或文化上的血緣關係，主張和平統一的聲音幾乎被消失，因為誰都怕被扣上紅色大帽，這群「綠衛兵」可絲毫不比大陸文革時期的紅衛兵遜色，非把這些與他想法不同的人鬥臭鬥垮不可。

於是多數人沉默，但看到「賴17條」公布，看到繼亞亞之後另2名陸配恐也將遭強制出境，這才驚覺綠色恐怖已悄然來到身邊。

北一女老師區桂芝即表達了民眾的疑惑及憂心。她想到在大陸的媽媽變成「境外敵對勢力」怎麼辦？小時候經歷戒嚴，父母跟爺爺奶奶、外公外婆隔絕40年以上，對現在氛圍又要回到那個時代，感到忐忑不安。相信亞亞的3名子女也有同樣的困惑，現在媽媽變成境外敵對勢力了嗎？賴政府要這3名年幼的子女選擇與被強制回到大陸的媽媽就此畫清界線嗎？

對亞亞案，海基會副董事長羅文嘉說，若認為「祖國」很美好，可讓孩子一起生活在那裡。翻成白話就是「不爽，你就走啊」。但台灣明明是我們的美好家園，是誰將它搞得烏煙瘴氣？