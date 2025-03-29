我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

黑白集／對教師適任與否指手畫腳 梁文傑適任嗎？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會副主委梁文傑質疑區桂芝的適任性，並建議教育局判斷她適不適合繼續任教。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑質疑區桂芝的適任性，並建議教育局判斷她適不適合繼續任教。（記者廖士鋒／攝影）

北一女教師區桂芝接受央視訪問，有段發言批評賴17條，遭檢舉而受到調查。祖籍廣東、父母移居香港、本人生於台灣的區桂芝說，96高齡的母親人在大陸，若媽媽變成境外敵對勢力，親人敵對該如何自處？賴清德是不是太狠心？

這個解釋，從個人情感或公共議題的角度，聽起來都合情合理。否則，難道批評總統就是犯法行為？但民進黨顯然嚥不下這口氣，陸委會副主委梁文傑便公開質疑區桂芝的適任性，並建議教育局和北一女判斷她適不適合繼續在北一女任教。

梁文傑的主張，不僅撈過界太遠，更暴露他企圖用「官威」壓死人的惡習。試問，教師適任與否，何時輪到陸委會官員指手畫腳提點？梁文傑敢這樣大剌剌發號施令，不正證明了賴政府威權復辟，所以要大興「綠色文字獄」，將有不同意見的人全都論處究辦？

更可笑的是，梁文傑質疑別人是否適任，他自己的適任性又在哪裡？身為陸委會副主委，他應該面對並解決的是兩岸間的疑難雜症，讓兩岸關係平順進展，極力使台灣避免戰禍災殃。但梁文傑做的，卻是關閉兩岸的溝通協商大門，拒絕陸客來台，還每天槍口對內，看到黑影就開槍。要論適任與否，區桂芝絕對比梁文傑稱職得多！

倒錯的年代，是非顛倒，黑白莫辨，從梁文傑身上已一目了然。

賴清德 教育局 香港

上一則

新聞評論╱冷處理大罷免失人民信任 國民黨顯然錯得離譜

下一則

綠色恐怖罩頂 區桂芝之憂也是百姓的恐懼

延伸閱讀

蔣萬安侯友宜張善政 挺區桂芝言論自由

蔣萬安侯友宜張善政 挺區桂芝言論自由
憂重回戒嚴 北一女教師區桂芝：我說統戰對岸可不可以

憂重回戒嚴 北一女教師區桂芝：我說統戰對岸可不可以
富察在中國被判3年 陸委會：不上訴不等於認罪

富察在中國被判3年 陸委會：不上訴不等於認罪
遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇

遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊