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「我愛你中國」風波議處結果出爐 校長未受處分

記者陳俊智／桃園29日電
桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興「我愛你中國」言論引發爭議，市府認為此為言論自由範疇，未議處。（圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧臉書）
桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興「我愛你中國」言論引發爭議，市府認為此為言論自由範疇，未議處。（圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧臉書）

桃園市會稽國小校長鄭家興在抖音發表「我愛你中國」、「兩岸一家親」等文字，被檢舉言論涉及統戰思想，恐對學生有不當影響，但市府教育局校長成績考核會昨認定，內容屬言論自由範疇，未做處分。

鄭家興抖音言論雖未被議處，但他過去行事仍有其他爭議，被檢舉內容還包括隱匿校內性平事件、假冒家長會名義發表聲明和網路約炮，考核會調查後認定隱匿及冒名行為屬實，有「處理業務失當、督察不周」與「不當行為有損校譽」情事，記申誡兩次，約炮部分則因罪證不足不處分；對於懲處，鄭僅表示「虛心接受，謝謝關心」。

市府表示，言論自由是台灣民主最可貴也必須堅守的價值，校長的言論當然有可受公評之處，但若就其言論加以審查，恐造成大眾對發表自我意見有壓力，對言論自由並不是好的影響。

考核小組成員指出，市府早在2月就接獲關於鄭校長的檢舉案，此次開會主要是針對校長治校缺失及網路不當邀約做討論，由於鄭校長稱不當邀約情事是被人盜帳號，又無其他具體事證能證明是他所為，所以不處分。抖音言論部分因屬言論自由範疇，未納入調查項目，故無考核議處。

抖音 教育局

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