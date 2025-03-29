蔣萬安侯友宜張善政 挺區桂芝言論自由

北一女教師區桂芝表示對統獨沒有絕對堅定的信仰，但卻感受被國家機器的力量步步相逼。（記者邱德祥／攝影）

北一女教師區桂芝遭「抹紅」檢舉，陸委會、教育部 紛紛批判，北北桃三市長卻一致聲援。區桂芝表示，她質疑檢舉人是網軍，感受被國家機器的力量步步相逼，並強調對統獨沒有絕對堅定的信仰，兩岸互相挑釁，政治對立造成百姓苦難的歷史又要重演？「我只要求不要流血，不要再有骨肉分離。」

台北市長蔣萬安昨受訪再表態，區桂芝未違反教育中立，「我們的立場就是尊重老師教學的專業自主權，同時也堅定捍衛言論自由。」新北市長侯友宜表示，無論區桂芝或陸配亞亞事件，政府依法行政，台灣才是真正民主自由、言論開放的國家。桃園市長張善政 也說，言論自由是民主社會最可貴的價值，自由表達意見不應該因人或立場而異，大家都應該要捍衛。

陸委會副主委梁文傑質疑區桂芝品德跟對國家忠誠度，建議北市判斷區桂芝是否還適合教書，主委邱垂正稱區的說法顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰；教育部長鄭英耀表示，若違反規定，有相關法令可依法懲戒。

區桂芝說，梁文傑沒有任何法令可處置她，所以語帶威脅施壓她的主管單位北市教育局 及北一女，要求開除自己，「請問我是憑著自己努力一關一關考進來，他憑什麼剝奪我的工作權？」

區桂芝反問「檢舉民眾到底是誰，是不是網軍？」一般民眾不會去國教署檢舉。

至於是否擔心教職受影響？她坦言「我很擔心」，卻莫可奈何，如果政府守法就辦不了她，如果政府辦得了就表示不守法，擔心又能奈何？

教育部長鄭英耀強調台灣教育人員應保持教育中立，教團感嘆，校園成了政治互相攻伐的場所，「誰敢講話？」有校長說，政府用品德探討，甚至上升到國家安全層面，用一把界線的尺讓聲音都停下來，會不會形成寒蟬效應？

全中教理事長史美奐說，採訪內容並非發生在校園或課堂中，不受教育人員的行政中立規範，屬於個別教師的言論自由，教育部若認定不妥、牽涉教育人員的行政中立，就該明確規範教育中立的時間、場域等，「還是教育部認為老師們在家裡講話也要符合行政中立」？

北市教師會政策部主任葉青芪說，新教師法上路後，教師上課的言行舉止都會被檢視，檢舉愈來愈常態，只能愈來愈謹慎，「檢舉容易且沒有成本」，現在檢舉區桂芝附和對岸戰，未來是不是又要檢舉其他教師說台獨？為了特定想法與立場去惡意檢舉，會撕裂教育現場掀起校園風暴。

「區桂芝談話屬於個人言論自由範疇」新北市教育人員產業工會理事長林松宏說，要教師課堂上完全不碰觸政治等敏感話題不可能，教育上應盡力不要凸顯個人的政治立場或傾向，但透其他管道表達想法不宜過度限制，很多大學教授受訪或參加政論節目難道也不可以？

桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕說，區桂芝爭議在於她接受央視採訪，很難保證言論內容沒被誘導和扭曲，涉及國家認同或有爭議的政治言論一旦播出或流傳，難保證學生觀念不會受到影響。