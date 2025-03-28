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台軍艦與大陸漁船碰撞「被監控」？陸國防部：惡意揣測

記者陳政錄／北京28日電
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海軍中和軍艦27日凌晨與大陸漁船碰撞。圖為該艦資料照。（本報資料照片）
海軍中和軍艦27日凌晨與大陸漁船碰撞。圖為該艦資料照。（本報資料照片）

27日清晨，台海軍中和軍艦在台中外海與大陸漁船碰撞，目前正由海巡署蒐證、釐清責任。有媒體報導稱，不排除是陸船假借捕魚名義，監控我方海軍。大陸國防部發言人吳謙27日表示，對於惡意揣測、煽動對抗的做法，「我們是堅決反對的。」

吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，指有台媒提問軍艦和大陸漁船相撞，和有媒體報導引述知情人士稱，不排除該大陸漁船是假借捕魚名義，實際上是監控台方海軍而發生擦撞意外。

對此，吳謙首先表示，「妳（指提問記者）提到的情況，我需要做進一步的了解」，接著吳謙說，對於剛才講到的所謂的一些人，他們的惡意揣測和煽動對抗的做法，「我們是堅決反對的。」

據台海軍艦隊指揮部27日表示，中和軍艦今天凌晨0時38分，在台中港外海約45浬，限制水域外9海里處，與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

海軍艦隊指揮部進一步表示，海事案件發生後，即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。

對於27日清晨，台海軍中和軍艦在台中外海，與大陸漁船「閩連漁61756」發生擦碰撞，大陸國台辦晚間表態稱，對台艦的惡劣行徑表示譴責，並指「將對事件進行調查。」

大陸國台辦發言人陳斌華說，3月27日凌晨，台「中和艦」與福建一正常作業的漁船在東經119.55 度、北緯 24.27 度發生碰撞，雖未造成人員傷亡，但漁船受到損傷。

陳斌華說，「我們對台艦的惡劣行徑表示譴責，將對事件進行調查」。

稍早，大陸國防部發言人吳謙在下午的例行記者會上，也曾對此案做出回應，他當時說，需要做進一步的瞭解。

不過，對於有媒體報導引述知情人士稱，不排除該大陸漁船是假借捕魚名義，實際上是監控台方海軍而發生擦撞意外。吳謙強調，堅決反對惡意揣測和煽動對抗的做法。

台海軍艦隊指揮部進一步表示，海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。

國防部

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