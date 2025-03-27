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出席博鰲亞洲論壇 詹火生：兩岸可在3領域交流

特派記者黃雅慧／海南博鰲報導
兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在博鰲論壇會場受訪。（記者黃雅慧／攝影）
兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在博鰲論壇會場受訪。（記者黃雅慧／攝影）

博鰲亞洲論壇2025年年會正在進行，疫情後外界關注台商、台企減少出席該論壇，以往率團與會的前副總統蕭萬長今年依然缺席。兩岸共同市場基金會董事長詹火生昨日在會場接受本報系聯合報訪問時指出，囿於時間和交通等因素蕭萬長不克參加，今年由自己跟蕭辦主任王玲惠出席見「老朋友」。他並指出，在經濟自由化、探討綠色能源與持續創新科技等三方面，台灣能與之交流、對話與學習。

詹火生透露，在會員晚宴上碰到博鰲論壇秘書長張軍時，張軍也說希望跟台灣有更多交流。詹火生表示，基本上參加博鰲論壇的台企以往都是大型企業，中微型台企比較不會參與，因為當時兩岸間還有很多其他平台。但他強調，博鰲論壇是亞太地區的經濟論壇，不只關注中國大陸，台企若想到東南亞、西亞布局，這會是一個很好的場合。

對於外界認為大陸出席博鰲論壇的領導階層不若以往，或讓論壇重要性下降，參會逾20年的詹火生則認為，自己接觸到參加論壇會員、成員並未減少，且參會的年輕人變多，代表年輕企業也願意藉這個平台溝通。

詹火生也就博鰲論壇提到，在經濟自由化、探討綠色能源與持續創新科技等三方面，台灣能與之交流、對話與學習。

根據主辦單位安排，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥將於今日出席博鰲亞洲論壇年會開幕式，並發表主題演講。

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