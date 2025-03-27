亞亞離台之後…還有2名陸配 月底也將面臨強制出境

陸配亞亞表示自己的言論被斷章取義很冤屈。(記者董子誠／攝影)

陸配「亞亞」劉振亞被移民 署廢止依親 居留許可並限期離境，前晚她搭機離台前表示，盼申請團聚來台時移民署能依法行事。移民署昨表示，將依相關法令審查，並會商陸委會；對於陸配「小微」、「恩綺」限期於本月31日離境，若未依限出境，將依法強制出境。

劉振亞點名內政部 長劉世芳迫害人權，劉世芳昨強調，針對各界的批評與指教，都會虛心受教並檢討改進。媒體追問，劉振亞離境了，內政部是否鬆一口氣？劉世芳回應「我還在呼吸。」至於目前內政部查察國人持有中國大陸身分證進度，她表示，目前查察案例大概七十幾個人，已15人被撤銷戶籍。

移民署昨表示，劉振亞若申請以團聚或探親等事由來台，受理後將依兩岸人民關係條例、大陸地區人民進入台灣地區許可辦法等相關法令審查，並會商陸委會等機關提供意見後，依規定作成准駁決定，並通知當事人。

大陸地區人民為台灣人民之配偶申請團聚，主管機關經審查後得核給一個月內停留期間許可，通過面談後准予延期，期間為五個月；探親停留時間依申請人身分不同，例如父母、繼父母為1至3個月，每次延期不得逾三個月。

而亞亞在機場與3名子女相擁道別的畫面，引發外界質疑政府拆散天倫的作法，海基會副董事長羅文嘉昨天受訪時仍力挺政府處置方式，強調「符合法律、人情、事理」，對於外界質疑為什麼要造成亞亞與子女分離，羅文嘉表示亞亞有權決定為小孩選擇，「如果認為祖國美好，她可以讓孩子活在美好的國度，但不能強迫其他台灣人一起選擇，讓台灣變成共產制度、紅色中國。」