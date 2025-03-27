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因應戰爭 薛瑞福：台灣不只需增國防預算 還要做對的投資

記者陳熙文／華盛頓27日電
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美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。（記者潘俊宏／攝影）
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。（記者潘俊宏／攝影）

美國聯邦參議院26日針對美國印太戰略舉行公聽會，國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）認為，為因應未來的戰爭，台灣不只需要增加國防預算，還必須做出對的投資，包括現代化指揮系統、無人機等。

美國聯邦參議院外交委員會26日以「共同的威脅：印太同盟和在當今的地緣政治環境中分攤責任」為題，邀請學者專家舉行公聽會。

薛瑞福指出，台灣目前的國防預算占GDP的2.5％，並承諾提高到占3%，且台灣宣告這是地板，而不是天花板。

不過薛瑞福認為，美國不該只關注台灣國防預算的多寡，也必須注意到台灣把預算花在哪裡、投資在哪裡。

薛瑞福表示，在戰爭型態的改變之下，台灣必須現代化軍隊的指揮和控制，強化他們在戰場上的決定；同時，台灣應該更關注各項無人機，包括水下無人機。

薛瑞福說，美國除了協助台灣訓練軍隊，也應該引導台灣做出這樣的投資策略，才有助於支持嚇阻策略。

中國軍事與安全問題專家梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）則表示，台海發生任何狀況，中國大陸都希望能夠3周至4周內速戰速決；梅慧琳認為，美國必須在有能力在那樣短的時間內介入衝突。

梅慧琳認為，北菲律賓和日本西南地區是唯一在戰鬥中可以立即支援台灣的地方。

梅慧琳說，美國目前尚未針對及時應對台海衝突，在空中和水上能力做出必要的投資；不過梅慧琳認為，要是美國做出投資，關鍵就在於可以在數小時內獲得允許，使用北菲律賓和日本西南地區的基地。

梅慧琳說，只有拖延衝突的時間，才有可能讓其他國家參與，包括澳洲、第二島鏈國家等。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）朝鮮半島項目主席車維德（Victor Cha）則說，北韓對俄羅斯在俄烏戰爭的支援，讓很多印太國家都感到不安，讓大家感到，不但台海可能爆發戰爭、朝鮮半島也可能爆發戰爭，甚至這些戰爭有可能同時爆發。

參議院 日本 澳洲

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