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接受央視訪問批賴 北一女老師區桂芝遭檢舉 校方約談

台灣新聞組／台北27日電
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北一女中教師區桂芝日前曾批評108課綱去中國化，近日接受「央視」訪問也批評賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」言論，近日卻遭匿名檢舉，被校方約談。（本報資料照片）
北一女中教師區桂芝日前曾批評108課綱去中國化，近日接受「央視」訪問也批評賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」言論，近日卻遭匿名檢舉，被校方約談。（本報資料照片）

北一女中教師區桂芝日前曾批評108課綱去中國化，近日接受「央視」訪問，也質疑賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」。區近日卻遭檢舉於課堂發表政治言論，以及公務時間接受媒體採訪，被校方約談。區證實此事，強調檢舉是惡意造謠抹黑，但未來若受訪會請假用自己時間，避免造成校方困擾。

區桂芝表示，前兩天學校人事室說有人寫信到學校，指控她散布政治言論、教育不中立，今又接到指控她公務時間接受媒體採訪，質疑不符法規，更指她上課時「台灣是中國」等言論。北一女也接到教育局便箋，要求了解狀況，校長陳智源今早有找她晤談。

區桂芝澄清，這學期主要上高三下學期課，她請外聘講師講「黃帝」、「易經」、「詩經」等，自己則是講「傳統戲曲」，根本很少有機會談到政治，更何況她在課堂上強調的是「台灣文化的主體就是中國文化」，所談論的「中國」是中華民國，若檢舉人對中國認知僅限於對岸，是個人認知上的不同，與她無關。

區桂芝還說，自己遭惡意造謠抹黑，因為學校日常不開放媒體入校採訪，對於媒體採訪，她遵守學校內規，都約在校門口，10分鐘受訪完後就回辦公室，「這樣也算遲到或曠職？」今天校長和她約談，主要針對檢舉部分說明，校長並未表示要做任何處置或要求改正，最後只將晤談內容彙整回覆教育局。

區桂芝表示，現行法規並無要求老師不可接受媒體採訪，若造成學校與行政同仁困擾她很抱歉，外界若認為離開座位10分鐘到校門口受訪也算曠職，為避免爭議，她會盡量避免在上班時間接受採訪，即使是在校門口受訪10分鐘也會考慮請假。

她重申，她是教師，與行政人員身分還是有別，且自己包含接「央視」專訪都是利用下班時間，不受限制。

教育局 中華民國 賴清德

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