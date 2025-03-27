批打壓言論自由 陳培哲等75人聯合聲明 籲賴政府懸崖勒馬

75名各界人士26日提出聯合聲明，發起人包含中央研究院院士陳培哲。（本報資料照片）

中研院士陳培哲等75位學者、勞團與藝文界人士昨天署名發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，指賴清德總統就任後，不斷妖魔化大陸及以戴紅帽子的方式打壓不同意見者，激化台灣社會的對立，並用民粹主義凝聚支持者的向心力，台灣的言論自由空間遭快速壓縮，呼籲民進黨 政府懸崖勒馬。

聲明發起人有陳培哲、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒、左翼聯盟秘書長黃德北、作家楊渡、醫師蘇偉碩、政大傳播學院教授馮建三、中研院歐美所研究員盧倩儀、人民民主黨創辦人鄭村棋等人。陳培哲目前人在國外，他強調此次連署很重要，「當然要支持」。

聲明以德國經歷納粹政權為例，指集體沉默將德國推向極權獨裁深淵。聲明說：「我們強烈地感受到台灣的民主法治正被民進黨掀起的新一波反中浪潮而遭到空前未有的破壞與威脅，因此，為捍衛我們的民主法治與和平安全發聲，我們要求政府遵循憲政體制依法而治，並立即採取積極有效措施改善兩岸關係，維持和平安定環境，確保台灣人民能夠在自由民主的環境中安居樂業，共享兩岸和平發展紅利帶來的繁榮成果。」

聲明提到，陸配亞亞在抖音發表批評民進黨的影片可能令一些人不舒服，這屬於言論自由範疇，但陸委會卻宣稱亞亞發表支持武統言論，並據此以行政命令，將其驅逐出境，這種濫用行政裁量作法，完全違背政府保護人權的民主法治精神。

黃德北表示，提出聲明是因為賴總統拋出恢復軍法審判、限制兩岸學術與文化交流等17項措施，以及移民署取消亞亞居留許可，要求亞亞強制出境，這讓許多人為台灣政治緊縮、兩岸關係惡化感到憂慮。因此此次聲明除了有學界響應，也有來自勞團、藝文界等人士加入。黃德北說，在邀請年輕學者、藝文工作者時，許多人雖想支持卻迫於壓力而婉拒，賴政府造成的「自我審查」壓迫可以想見。

黃德北指出，提出聲明只是第一步，接下來會架設網站讓民眾共同連署，也會針對不合理政策採取具體作為，更不排除會有維權抗爭活動。他直言，除了民進黨持續激化兩岸的對立，國民黨 也毫無解決之力，所以只能透過民間力量自救。

馮建三指出，此次聲明在短短10天內就集結75位願意具名的各界人士響應，就是因為賴政府將對岸視為敵對勢力，將對台灣國安造成巨大危險，明明知道自己的軍事量能不及對岸，何必去「戳」他們？

施正鋒說，會站出來是因為現在民進黨政府執政下的思想審查已更勝戒嚴 時期，對於國家、社會的分歧有很嚴重的影響。他說，亞亞案造成寒蟬效應，讓台灣的陸配遭到集體汙名化、將不敢發聲。

施正鋒強調，言論自由當然不是至高無上，但政府如何定義、有何作為應該要是可受公評，而非造成社會更大的撕裂。

總統府發言人郭雅慧表示，台灣是民主社會，自由與民主是國家根基，總統府尊重也捍衛不同主張者的言論自由。惟鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，已經觸犯聯合國公約明確規範的犯罪行為，是對台灣自由民主國家體制的挑戰，也牴觸民主與言論自由的紅線。

在野黨昨同聲批評賴總統限制言論自由、進行思想審查，學者說出了沉默大眾的心聲。

國民黨昨聲援學者，國民黨主席朱立倫說，賴清德正在推動「台獨三部曲」，假國安之名，行戒嚴之實，第一部曲為集錢、集權，司法銀彈備好滿滿；第二部為全台搞大罷免，肅清異己，一黨要獨大；第三部為賴清德要推出「賴17條」國安條例，思想戒嚴、言論管制。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨也非常擔心接下來他們可能會遭受網路霸凌與攻擊，甚至可能會被查水表，國民黨會堅定支持民主自由法治、為中華民國站出來的所有學者及民眾。

民眾黨發言人吳怡萱表示，學者發出聲明，抗議操弄民粹、進行思想審查，民眾黨也要反問賴總統「難道這就是台灣總統應該有的格局嗎？」

國民黨立委賴士葆說，這些有良知的學者說出千千萬萬沉默大眾的心聲，大家都同感憂心，台灣瞬間從民主國家退回準戒嚴的氛圍，以國安為由壓縮人權，國人隨時要自我警戒，言論自由的尺度不得與政府相左，否則隨時觸犯法網。

民眾黨主席黃國昌也點出國內公民勢力萎縮的問題，民進黨執政後，公民社會力量萎縮，以前代表進步價值的非政府組織（NGO），現在願意出來講話的已經為數不多。