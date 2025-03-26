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「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

記者林佳彣、李承穎／台北即時報導
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北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批賴清德遭民眾檢舉，區桂芝今(27)說，已侵犯到她的言論自由，網軍塑造的輿論，讓每個人對自己的言論都自我限縮，強調自己行得正，不怕政治追殺，「若我是統戰言論，那我統戰對岸，這樣可不可以？」

區桂芝今在北一女門口接受媒體採訪，區說，檢舉的其中一項指控是指他在公務時間接受媒體採訪，曾問人事主任，在校門口十分鐘受訪有違法嗎？人事主任也很為難，但她必須向校長道歉，因造成困擾，她也不想影響學生，今天在校門口受訪十分鐘，「我都是請假的」。

至於上央視批賴清德稱中國大陸為境外敵對勢力遭檢舉，區桂芝說，上央視採訪，他們提出的採訪要求是要談論傳統文化，要談論教育問題，她對任何媒體都很樂意，最後一題才是對賴清德說法感受如何？她很直覺的回答小老百姓心聲，第一想到在中國大陸的媽媽變成境外敵對勢力那怎麼辦？ 若親人都變敵對勢力，會造成非常艱難處境，該如何自處？

她立刻想到，小時候經歷戒嚴經驗，她的父母跟爺爺奶奶、外公外婆隔絕四十年以上，只是現在氛圍又要回到那個時代，感到忐忑不安，「我相信像我這樣處境的人都是如此」。

未來是否不上央視？她說，若談文化教育不會拒絕，除非政府有明令不可以，訂出來她就不上，因為「惡法我也得守，因為我是中華民國國民」。

區桂芝表示，她說自己是堂堂正正的中國人是無庸置疑，台灣是中華民國的，這是憲法固有疆域，台灣、大陸都是屬於中華民國，她守的就是憲法。 

至於國教署交辦教育局民眾的檢舉，是否擔心中央政治追殺？區桂芝說，「我行得正，要擔心什麼追殺？」 除非莫須有罪名，她盡忠職守在工作上，不需要擔心，但若是發生擔心狀況，「那是什麼問題？相信大家都知道」。

民眾也稱他違反教育中立，她說，什麼是教育中立？她是國文老師，教中國文學，教學生我們傳統文化的可貴，跟教育中不中立有何牴觸？她從來沒有替政黨拉票，上課談到政治問題，她也跟學生說，小老百姓失力地方很少，但彼此互不干擾，「上課講的就是文學，就是文化」，且她在外都說自己是國文老師，除非有人問在哪任教，她才會說是北一女。

至於有民眾指她說是統戰言論？她說，「我是統戰言論，那我統戰對岸，這樣可不可以？」

賴清德

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