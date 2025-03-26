我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

妻拒合照 夏威夷麻醉師把她推下懸崖 拿石頭猛K

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

國台辦證實「富察」遭判刑3年 八旗出版社：難過但至少等待有期限

記者陳宥菘／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
八旗文化總編輯富察（李延賀）。（取材自臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）。（取材自臉書）

台灣八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。中國國台辦26日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。八旗文化發布聲明表示，八旗同仁對此感到非常難過，「唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」

國台辦發言人陳斌華26日在例行記者會表示，上海市第一中級人民法院於今年2月17日「公開宣判」，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。刑罰執行期間，有關方面將依法保障當事人及家屬的各項權利。

陳斌華稱，當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。當事人及家屬清楚刑期，「身為發言人我本不願具體公開討論細節，『民進黨當局』對此一再炒作司法個案，想污衊抹黑大陸的司法體制完全是別有用心。」

對於判決結果，八旗文化今透過臉書發表聲明表示，「八旗同仁感到非常難過。唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」聲明表示，後續若有事件發展，請以陸委會發布的消息為主，八旗就不再發布其他聲明。此外，為了讓同仁能夠靜心工作，也不接受外界的訪問。

赴台多年的富察已取得台灣身分，於2023年3月返回上海探親、處理戶籍註銷事宜，後來失聯。大陸國台辦同年4月證實，他涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。日前傳出富察遭大陸秘密起訴，大陸國台辦3月17日證實已一審「公開審判」，但當時並未公開判決結果。

陸委會17日批國台辦稱本案是「公開審判」，其實完全保密且未審先判，所謂充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利都是謊言。

民進黨

上一則

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

延伸閱讀

川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」

川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」
再批賴17條 國台辦：煽動反中抗中、搞恐怖政治、綠色獨裁

再批賴17條 國台辦：煽動反中抗中、搞恐怖政治、綠色獨裁
台八旗總編「富察」被控煽動分裂國家罪 國台辦：判刑3年

台八旗總編「富察」被控煽動分裂國家罪 國台辦：判刑3年
陸配「亞亞」離台創先例 國台辦批傷天害理

陸配「亞亞」離台創先例 國台辦批傷天害理

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由