台灣無人船魔鬼魚現身 強化不對稱作戰

台船公司在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇」發表會，展示無人艇的酷炫性能。(記者劉學聖／攝影)

台灣造船公司昨在高雄興達港發表自主研發的軍用級無人船（USV），取名「奮進魔鬼魚號」；台船董事長黃正弘表示，魔鬼魚號是一艘專為台海環境量身訂做的無人載具，展現「不對稱作戰」特點。

根據台船公布資料，「魔鬼魚號」船長8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速35節以上，搭配兩部舷外機，並採用「三胴體」船型設計，將能大幅提高在台海周邊惡劣海象下的耐海性與適航性。除了可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，也自主開發群控模式、自主航行避碰等功能，具有原始碼自主權整合能力。

「魔鬼魚號」船艏有一顆大型白色球體衛星導航天線，桅杆上也有多組通訊天線，可以實現自主航行。黃正弘說，船身中預留有輕型魚雷管的空間，可以搭載輕型魚雷與炸藥，在戰術上擬先採魚雷攻擊，後使用自身高爆彈藥的自殺攻擊，增加攻擊效益。

此外，台空軍向美採購66架F-16C/D Block70戰機，第一架戰機已下線出廠，預計28日於南卡羅來納州 格林維爾市洛克希德馬丁公司的F-16生產線廠區，舉行交機儀式。國防部 長顧立雄日前曾在立法院表示，台方規畫由國防部副部長層級官員赴美主持這項出廠交機儀式，空軍將由副參謀長出席。

另一方面，華爾街 日報指出共軍對封鎖台灣已有充分準備，外界擔憂台灣能撐多久？經濟部長郭智輝在立法院表示，這都有因應對策，但不方便透露能撐多久。