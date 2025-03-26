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再批賴17條 國台辦：煽動反中抗中、搞恐怖政治、綠色獨裁

記者陳政錄／北京即時報導
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國台辦發言人陳斌華說，賴清德拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作。(記者陳政錄／攝影)
國台辦發言人陳斌華說，賴清德拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作。(記者陳政錄／攝影)

中華民國總統賴清德日前推出17條因應中共統戰，管控兩岸交流的因應策略，國台辦發言人陳斌華26日再次抨擊說，賴清德拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內（指台灣）搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

陳斌華26日主持大陸國台辦例行記者會，就我政府近日對陸措施做出回應。

對於陸方如何因應賴清德的言論和策略？陳斌華說，1949年以來，大陸團結台灣同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。

他稱，賴清德大放厥詞，將大陸界定為「境外敵對勢力」，把兩岸關係等同於「敵對關係」，這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸方面、在加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華認為，賴清德違逆民意拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

陳斌華強調，統一是歷史大勢，是正道；「台獨」是歷史逆流，是絕路。對任何損害台灣同胞權益、破壞兩岸關係發展、危害台海和平穩定的行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

他說，相信廣大台灣同胞能夠認清賴清德和民進黨當局害台禍民的嚴重危害，從維護自身權益和台海和平出發，和賴清德當局的倒行逆施做鬥爭，不讓其陰謀得逞。

同場記者會上，他也再次提及大陸日前召開「反分裂國家法」實施20周年座談會等議題，表示該法明定，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

陳斌華說，這為「台獨」分裂勢力劃定了不可逾越的紅線。大陸將繼續認真實施「反分裂國家法」，不斷豐富完善「以法懲獨」制度體系，堅決粉碎各種「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

賴清德 中華民國 中共

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