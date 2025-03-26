內政部長：亞亞不是簡單媽媽 熟悉法律、輿論、心理戰

陸配亞亞表示自己的言論被斷章取義很冤屈。(記者董子誠／攝影)

陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論被處分廢止居留許可，內政部長劉世芳昨表示「亞亞不是簡單的普通媽媽」，法律戰、輿論戰、心理戰三戰齊發；陸委會主委邱垂正說，鼓吹武統及戰爭言論絕對不是言論自由。在野黨立委則說，中華民國 應重視人權才能和專制獨裁國家有所區別。

劉世芳在立法院說，亞亞影片出來後引起全民爭議，移民署按規定作行政處分，有親中的台灣同胞在媒體上聲援、網紅在廣播電視、網路聲援，講的就是武統台灣是言論自由，「她對台灣法律的了解，不是大家所說的什麼都不知道」。

劉世芳說，台灣是有法律、規定、制度的地方，紅燈不能左轉卻偏偏左轉，不只接到罰單，還會發生車禍，鼓勵統一台灣就是要消滅台灣主權，討論個別生離死別就是中了中共「三戰」—法律、輿論、心理戰的認知作戰。

邱垂正表示，陸配發表鼓吹戰爭、武統台灣或矮化、消滅中華民國言論，已不屬言論自由層次，為維護國家安全與社會秩序，支持主管機關的相關作為。

民進黨 發言人吳崢表示，民進黨的立場就是支持行政單位，堅定展現政府對捍衛台灣安全與民主自由的態度，政府不會讓鼓吹戰爭的中國公民在台灣社會攻擊台灣。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台灣是法治國家，也是重視人道跟人權的國家，希望政府執法過程顧及人道、人權，這是台灣跟專制獨裁國家不同的地方；民眾黨 立委林國成表示，台灣是民主國家，統一可以講，獨立也可以談，劉振亞發言在言論自由範圍內，沒有武統預備動作，政府執意將其驅逐出境，嚴重影響兩岸人民互信，台灣的言論與民主自由蕩然無存。