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陸配亞亞離台：我的家在台灣 卓榮泰：國格沒妥協空間

台灣新聞組╱台北26日電
陸配「亞亞」劉振亞(右)涉武統言論遭處分限期離境，25日是最後期限。她25日晚搭機離台，登機前與家人依依不捨擁抱道別。(記者許正宏／攝影)
陸配「亞亞」劉振亞(右)涉武統言論遭處分限期離境，25日是最後期限。她25日晚搭機離台，登機前與家人依依不捨擁抱道別。(記者許正宏／攝影)

陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分限期離境。她昨解釋，武統言論是分析情勢，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣。」但行政院長卓榮泰強調，國家的國格列為首要，沒有妥協空間。

劉振亞原表示不會主動離台，但昨晚由丈夫、小孩及民團人士陪同抵達松山機場，搭乘8時45分班機前往大陸福州。她說，與律師溝通後認為要尊重台灣法律，不希望以後回台留下汙點，希望清清白白離開，未來會堂堂正正回來，很遺憾她的抗告程序還未完成，希望有天抗告成功，堂堂正正走進台灣。

劉振亞因發表「遲遲不武統」等言論，被移民署廢止在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期十天內、3月25日離境。劉女向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，昨由台灣國際家庭互助協會陪同，在內政部前舉行記者會喊出「移民署違反國際公約、迫害陸配」。

陳情現場劉振亞被網紅「8炯」、「閩南狼」為主的反對群眾包圍叫罵，阻絕兩陣營的警力無積極作為，警力形同虛設，基層員警看不下去，形容「如同大型霸凌現場」。

「談武統跟主張武統是不同概念。」劉振亞表示，她就是個普通媽媽，說她鼓吹武統，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣。」劉振亞說，一旦發生戰爭，會分是大陸人還是台灣人嗎？她兩個兒子長大後要當兵，「我會希望他們上戰場去送死嗎？」

劉振亞的丈夫昨也首度現身，全程用台語發言。他說，從亞亞被「網暴」後，他就陪在身邊，移民署約談時也是他在身邊，他高喊：「我是台灣囝仔，我有生存在這的權利。」希望內政部不要讓他們家庭破裂。

卓榮泰昨在立法院受訪指出，一切由內政部依「兩岸人民關係條例」相關內容處理，強調言論自由的界線在國家存續，「你不能又要詆毀國家，又要國家保護你」。他說，政府要清楚告訴民眾，在主權安全情況下，任何違反法律的一定會用最嚴厲的方式處置，沒有妥協空間。

陸配劉振亞(左二戴白帽者)25日前往內政部陳情，被不滿民眾(右紅帽者)當場嗆聲。...
陸配劉振亞(左二戴白帽者)25日前往內政部陳情，被不滿民眾(右紅帽者)當場嗆聲。(記者曾原信／攝影)

內政部 移民 卓榮泰

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