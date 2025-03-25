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亞亞與子女分離 海基會羅文嘉：若認祖國好可為小孩選

記者廖士鋒／即時報導
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海基會副董事長羅文嘉（右）26日上午在廣播節目受訪時，向主持人黃暐瀚回應亞亞爭議。（Pop Radio提供）
海基會副董事長羅文嘉（右）26日上午在廣播節目受訪時，向主持人黃暐瀚回應亞亞爭議。（Pop Radio提供）

陸配「亞亞」被政府認為鼓吹武統，已廢止其居留許可並要求其出境，亞亞已於25日晚間離境、並和子女道別，此事受到巨大關注，而海基會副董事長羅文嘉26日上午受訪時仍力挺政府處置方式，強調「符合法律、人情、事理」，對於外界質疑為什麼要造成亞亞與子女分離，羅文嘉表示亞亞有權決定為小孩選擇，「如果認為祖國美好，她可以讓孩子活在美好的國度，但不能強迫其他台灣人一起選擇，讓台灣變成共產制度、紅色中國。」

羅文嘉26日上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時，表示自己花了時間找亞亞的影片，他分享去年5月23日共軍聯合利劍演習時，亞亞影片標題是「為人民解放軍點讚：捍衛國家主權時刻準備著」，「也許明天早上起來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」，此外還有「抽到你身上」、講述「反分裂國家法」中的「非和平方式」等等。

談完上述3段影片後，羅文嘉強調，這些「絕對是武統」，不是「分析」，按照兩岸條例第18條明定，內政部移民得強制出境。他隨後強調，亞亞是很少數，呼籲台人對於亞亞這種主張這麼誇張、違法言論時，不要認為所有陸配都這樣。

兩人在廣告時間聊天時，羅文嘉與黃暐瀚一致批評亞亞。黃暐瀚說，亞亞的片發布在抖音，台灣人不會去看，主要都是大陸人看，她所有影片加起來有1000萬瀏覽量，「會讓大陸人認為看完後以為台灣人都期待武統」，羅文嘉說，36萬陸配裡面有少數這樣，還有在台北大橋頭拿五星旗揮舞，然後發抖音，「正常大家忙著工作，正常人不會這麼做」。兩人認為是不是有人「指使」，羅文嘉說這已不是統戰，而是「滲透」。黃並在另一段廣告時段中說，如果亞亞是為了搏流量而非滲透，且答應會刪掉影片此後不拍，他是希望政府能讓她留在台灣。

隨後，對於主持人詢問，亞亞案有沒有更好的處理方法？羅文嘉說這個方式「符合法律、人情、事理」。既然選擇來台灣，卻又不斷鼓吹台灣是中國一部分，鼓吹中國可用武力解決台灣問題，台灣人情何以堪、怎麼接受？兩人也討論抖音有影片顯示「小當歸」（亞亞女兒）介紹共軍四川艦，有提到「準備立大功」等內容，談論亞亞把小孩推到前線的作法不妥。

羅文嘉說自己也看到昨天分離的畫面，自己也為人父母，有人說為什麼要造成分離，羅文嘉強調，她有權決定為小孩選擇，「如果認為祖國美好，她可以讓孩子活在美好的國度，但不能強迫其他台灣人一起選擇，讓台灣變成共產制度、紅色中國，這裡面包含1949年當時多少人為了逃離共產黨來台灣。」

羅還補充說，也許你可以幫小孩選擇，但你沒辦法幫我們小孩選擇，如果說家人不要分離，「你有選擇權，可以讓他跟你一起生活在你喜愛的制度、你偉大的祖國，沒有人反對，但你不能讓我們小孩跟你小孩一樣，我們不要啊，我們誓死捍衛我們小孩世世代代在台灣都能像我們一樣呼吸自由空氣、講我們所講，不用害怕在天安門比個『V』手勢被抓走， 不用擔心即使得到諾貝爾和平獎還要被關在牢裡面病死。」

羅重申，不希望因為亞亞造成台人對陸配歧視。他也在廣播節目中分享很多陸配的案例，包含上海律師、東北陸配、海南島陸配等。

最後兩人談到賴總統「賴17條」後兩岸緊縮的情況，對於旅遊與兩岸兩會交流的進度，羅文嘉說，海基會是解決問題的單位，兩岸不可能不往來，不管商業、旅遊等，他說過去一年有77個人赴陸失聯，有些找到了，有些找不到，後來被公安抓走，按照兩岸共打協議須通報，但現在他們不通報，家人也見不到，他建議民眾非必要不要去大陸，「連在香港轉機都不要」。

羅文嘉還就兩岸宗教交流表示，沒有宗教自由的社會，卻要講宗教交流，是真的交流還是假的？「那個根本不存在，是要統戰的 ，國內都沒有宗教自由，怎麼會跟你宗教交流？」

抖音 共軍 天安門

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