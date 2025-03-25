國民黨大陸部前主任挺反分裂法 邱垂正：回台會約談

南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢公開表態支持中國大陸「反分裂國家法」，陸委會表示，等黃回到台灣將約談。(本報資料照片）

台灣人士、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢公開表態支持中國大陸「反分裂國家法」，陸委會主委邱垂正今日表示，等黃回到台灣會約談，進行行政了解。邱強調，擁有中國大陸身分跟戶籍，依法要註銷台灣的身分跟戶籍。

大陸14日時，於北京人民大會堂二層東大廳召開「反分裂國家法實施20-周年座談會」，黃清賢以代表「台灣同胞」身分，發言聲稱反分裂國家法是打擊「台獨」分裂的法律，台灣當局應以台灣人民權益福祉為念，不要誤判形勢，挑釁大陸紅線。

針對黃清賢支持反分裂法，是否涉及違法，邱垂正表示，黃清賢人還在中國大陸，等到回台灣，會約談，進行行政了解，會依照兩岸條例第33條之1，了解這個案子。

關於如何清查黃清賢有無中國大陸戶籍，邱垂正說，包括上次講的在中國大陸發展的藝人，因為長住在中國大陸，關於有沒有戶籍，台方跟中共 當局詢問，是不會配合的，還是要當事人來表達。跟當事人詢問，若事後又有人檢舉，就依法查辦。

邱垂正強調，他再次重申，擁有中國大陸身分跟戶籍，依法要註銷台灣的身分跟戶籍，這是法律明定。

至於美國智庫稱台灣應加重間諜 罪刑罰，邱垂正表示，不僅是美國智庫，很多台灣相關專家學者、各機構，都有重要的建議，台方都很重視。這次也有17項國安因應措施，政府會來努力，維護國家主權、社會韌性，有效反制中共對於台的滲透、分化，以維護自由民主的日常生活。