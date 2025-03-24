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福建擬建金門供水第2通道 最快5年蓋成

記者陳宥菘／綜合報導
目前福建向金門供水的水源來自泉州山美水庫，福建正規畫興建金門供水第二通道，未來將可從龍岩棉花灘水庫供水金門。(中新社)
目前福建向金門供水的水源來自泉州山美水庫，福建正規畫興建金門供水第二通道，未來將可從龍岩棉花灘水庫供水金門。(中新社)

金門長期面臨缺水困境，自2018年8月起向大陸買水，兩岸通水已經6年半。港媒報導，福建目前正在規畫興建金門供水第二通道，水源將從廈門輸出供應金門，計畫2026年開展前期工作，整個工程含水庫建設預計5到8年。

香港大公報報導，「開啟金馬供水30周年活動」座談會21日在福建晉江市舉行，報導指上述通道計畫調取閩西龍岩市的汀江幹流棉花灘水庫水資源，自九龍江主要支流北溪進入閩南地區的漳州市，水源最終將從廈門輸出供應金門。

金門是在1995年正式提出從福建供水的需求，福建也許下供水承諾。2018年8月5日，福建晉江龍湖水庫的水直通金門，兩岸正式通水。目前，金門供水依賴從山美水庫引水至晉江龍湖水庫鋪設的海底管道，屬於單通道單水源供水模式，從泉州向金門輸水。

而第二通道將調配汀江和九龍江水資源，自廈門向金門供水。據報導，工程完成後，每年將可從棉花灘水庫調取7億噸水量，為金門提供更充沛且優質的水資源。閩西南水資源開發公司的常務副總經理蘇文勇指出，目前大陸對金門的日供水才2萬噸，但是自閩西南的引水日供水量可達到280萬噸。

另一方面，新華社報導，福建水投集團晉金供水有限公司董事長鄭英偉提到，目前泉州已啟動興建金門供水水源保障工程，其中，南高幹渠供水替代工程於2023年9月動工，將於今年底完工，建成後將先形成「雙水源、雙線路、多調節」的供水體系。

兩岸通水以來，福建累計向金門供水超過4000萬噸，當前日均供水達2.1萬噸。大陸供水占金門縣自來水廠日常供水總量的81.9%。金門民生用水依靠地下水從過去最高的68%，降至當前的5%。

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