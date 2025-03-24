WSJ：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

圖為中國大陸軍事演習示意圖，非文中所指演習。中國與柬埔寨於2024年5月16至30日舉行「金龍－2024」聯合軍事演習。(美聯社)

華爾街日報23日報導，中國大陸對台灣的封鎖計畫已達到前所未有的準備階段，包含美國國防部在內的軍事專家分析，解放軍 將首先空襲台灣基礎設施，並且出動軍艦繞台建立封鎖，再利用多種手段全面圍困台灣，阻絕台灣關鍵基礎設施服務和貿易路線。不過，短期來看，中國更有可能採取隔離戰略，要求進入台灣的船隻接受安全檢查，此舉可以對台灣施加壓力，同時避免對中國自身的航運造成過多影響。

報導描述，封鎖台灣是中國國家主席習近平迫使台灣屈服的強有力戰略選項之一，僅次於武力犯台；而從中國解放軍一系列圍台軍演可以窺見其鎖台策略。

報導指出，台灣總統近來研究約10幾種鎖台或類似行動，根據參與者透露，所有版本都具有共同特徵。美國、台灣與獨立專家分析指出封鎖方式如下：

第一步將是空襲台灣基礎設施，目標包括軍事設施、港口、機場及能源接收站，也就是通常用於處理、儲存和轉運石油 、天然氣 的設施。台灣96%能源及約70%糧食均仰賴進口，一旦遭到封鎖，將不得不依賴儲備能源，屆時不是屈服於北京，就是面臨斷電。

戰鬥機、直升機和無人機也將盤旋台灣空域密集飛行。同一時間，世上規模最大的中國海軍也已經開始行動。

解放軍軍艦將圍繞台灣巡航，並保持與台灣沿海的距離，以避開岸基反艦飛彈。中共可能在台灣東南方海域部署一支航母打擊群，從這個海域發動殲-15戰機巡邏，以此威脅和威懾美國和其他國家力量。

日益增強的中國海警將提供近岸作戰能力；中國的海警船隻將填補軍艦和台灣之間的空隙。

為了阻止商業船隻進入，中國潛艇將在台灣主要港口布設水雷，執法艦艇將監控進出通道，並調動貨船和郵輪，將其部署到適當位置封鎖交通。

中國貨船將切斷周邊10多條海底光纖電纜以中斷網路，同時將針對台灣軍事指揮系統和金融系統發動網路攻擊。

除了鎖台之外，北京還有能力實施隔離，透過中國執法機構攔截對台灣運送維生物資的船隻，同時對中國自身的航運路線造成的影響較小。

屆時，北京很可能宣布，對所有進入台灣的船隻進行檢查，可能僅會針對台灣最大港口高雄；而不遵守安全檢查的船隻可能會被禁止進入中國。

為了加大對台灣施壓，北京可能也會阻止途經南海的天然氣運輸。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）說：「我認為美國和台灣普遍有共識，只要中國想，今天就能對台灣進行隔離或封鎖。」

林碧瑩及其智庫研究員表示，短期而言，中國採取隔離的可能性比封鎖或入侵更大，此舉將考驗美國及其他國家的回應意願，也可能讓中國由此建立海上新常態。