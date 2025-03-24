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黑白集／政治黑手伸入大學 美台一家親

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川普政府認為哥倫比亞大學對抗反猶太主義不力，取消對哥大的4億元贈款和合約。圖為去年4月示威學生在校園內掛出巴勒斯坦旗幟。(美聯社)
川普政府認為哥倫比亞大學對抗反猶太主義不力，取消對哥大的4億元贈款和合約。圖為去年4月示威學生在校園內掛出巴勒斯坦旗幟。(美聯社)

美國總統川普最近以哥倫比亞大學對打擊反猶太力道不夠為由，撤回聯邦政府對哥大4億美元補助款，震驚外界，著名的教育史學家也是哥大校友的齊默曼形容「這是哥大悲傷的一天」；川普此舉也被稱為自麥卡錫時代以來，對學術自由與校園自治最嚴重的干涉。看來，不論是美國或台灣，「政治」都成了大學現下最嚴重的威脅。

以哈衝突爆發以來，全美不少大學爆發聲援加薩的學潮，前年12月間，哈佛、賓州及麻省理工等3所名校校長出席國會聽證會，遭國會議員輪番砲轟，質疑他們縱容校內「反猶主義」言論，更因金主的撤資，校長因此「被下台」。此後，原對社會及政治議題勇於發聲的美國大學，也變得沉默。

拜登政府雖也挺以，還沒有出手壓制反以運動；川普則直接「不演了」，不僅抽大學銀根，更逮捕抗議以色列的巴勒斯坦裔學生領袖，還打算將已有綠卡的他驅逐出境，迄今已有百萬人連署要求政府釋放。事實上，這些反以甚至只是反內唐亞胡的聲浪，卻往往被渲染成「反猶」，在校園中炮製新的政治禁忌。

這讓人想起不久前，賴總統也在大學校長會議中公然對大學校長行政指導，對兩岸交流畫下紅線，如今台灣的大學校園裡也普遍瀰漫著寒蟬效應，這點，賴政府倒是跟美國爸爸隔海呼應了。

哥大 川普 加薩

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