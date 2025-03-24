台因應戰時支援 替代役備役擴大召集 藍問：進入備戰狀態？

替代役備役已被政府納入民防系統，為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部日前修正相關辦法，必要時得酌增「演訓召集」的年限、次數與日數。圖為在桃園機場服役的替代役男。（記者黃仲明／攝影）

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部 和國防部 近日修正替代役「演訓召集」相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退役8年內，退役逾9年替代役也納入，並刪除全年受「勤務召集」總日數60日的限制。

賴政府上台後著眼「全社會防衛韌性」，本周四首次實地演練也強化替代役角色，現役、備役共120人將參與演練；相關召集規定也有重大變革，據內政部與國防部3月17日公告修正的「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，放寬召集年限、次數、日數。

過去替代役「演訓召集」對象為退役後八年內，每年以一次為限，每次一日以內，修正後新增為「必要時」由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數，對象也擴大到召集退役後九年以上至除役前的替代役備役役男，藉由接受民防專業訓練，擴大國家整體緊急救護及支援防衛量能。

內政部統計，目前替代役總備役人數27萬餘人，去年召訓5萬餘人，今年原訂擴大辦理，預計召訓7萬2000人，但因預算刪減下修至5萬人。此外，今年核定招募的替代役共1萬3650人。

內政部表示，「必要時」是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害、支援輔助軍事勤務等，「視需要」則指非常事變或暫時，由內政部與全民防衛動員體系會商，或由召集機關報請內政部核定。

過去替代役「勤務召集」設有總天數限制，每次30日、必要時得延長一次，全年總日數不得逾60日；修正後刪除全年總日數限制，並增列「必要時」由內政部得視需要酌增勤務召集日數。

對於這項修正，國民黨立委陳玉珍批評，請政府明白告訴民眾，制度改變是否因為台灣已要進入備戰狀態？民眾黨 團副總召張啓楷也質疑，從傳出女性服役、高中生納入民防訓練到延長兵役，政府無限制補充兵力、擴充民防，對民生、經濟都會造成影響；他認為，設法促成兩岸和平，才是最佳解方。

綠營立委則表示贊同，樂見政府強化全民防衛的縱深。民進黨立委王定宇表示，因應天災、人禍，不只限軍事力量，加大全民防衛縱深也很重要。

國防院副研究員舒孝煌提醒，替代役男要投入防災、復原等任務，究竟有沒有完整訓練及足夠裝備？應有配套措施。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，國內大約從2000年左右因應當年役男塞車、宗教信仰等社會現象而開放替代役及社會役，固然有部分做為機關行政人力，但因應天災應變等需求仍是可運用的民力。