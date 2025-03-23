我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州迪士尼失火 濃煙狂竄「料理鼠王」設施急撤遊客

中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

美國鋼價飆升 台灣鋼廠對近期接單展望樂觀

中央社／玲台北23日電
美國因對進口鋼鋁課徵25%關稅，鋼價已飆漲至每公噸1050美元，中國更被課高達70%關稅；台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀；示意圖。(歐新社)
美國因對進口鋼鋁課徵25%關稅，鋼價已飆漲至每公噸1050美元，中國更被課高達70%關稅；台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀；示意圖。(歐新社)

3月12日美國對進口鋼鋁課徵25%關稅，美國鋼價已飆漲至每公噸1050美元，中國更被課高達70%關稅；台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀。中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智認為，第2季鋼市平穩正向，第3季仍需再觀察，因川普政策發酵還需時間。

黃建智指出，美國本土鋼價行情飆漲，自今年2月中旬以來走揚近3成，鋼廠熱軋鋼出廠價已突破每公噸1000美元，達1048至1050美元，超越2018年川普實施關稅、當時美國熱軋鋼行情從每公噸651美元漲至1006美元價位。

另外，歐洲鋼價行情也逐步上漲，在今年4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。

他認為，從好的因素看，歐美鋼價漲勢明確，台灣與其他國家課徵關稅稅率相同下，結合價格優勢，有利提高台灣下游業者銷美競爭力，並調漲售價。

另一正面因素為原物料成本，近期煤鐵行情比之前微幅下跌。煤礦每公噸169美元、鐵每公噸103美元，已較去年12月煤礦每公噸206美元、鐵每公噸105美元下跌。

此外，他認為，美國課徵鋼鋁關稅有3大負面因素。一是終端需求復甦仍緩慢；其次，銷美鋼鐵都有貿易壁壘，各國將銷往歐洲或亞洲，競爭會更為激烈；第3個不利因素是，川普關稅政策若有負面影響發酵，將影響經濟成長與消費信心，不利用鋼需求。

不過他認為，第2季是鋼鐵業傳統旺季，工程推動比較平穩，第2季市場仍是「穩健正向」；第3季因將有雨季，加上關稅的影響也許將逐漸出現，市場還需再觀察。

而美國為防堵中國低價鋼鐵銷美，已對中國課關稅高達70%，黃建智指出，其中包括2018年對中國鋼鐵課徵301條款關稅25%、232條款關稅25%，今年2、3月分別再對中國加徵10%關稅，合計70%。「美國對大陸現在還有反傾銷稅、反規避稅，若嚴格加起來，稅率高達250%。」

他表示，對比台灣僅有232條款關稅25%，關稅差異達45%，有望為台灣螺絲螺帽、扣件業等下游業者帶來轉單商機。

主要經營鋼捲、鋼管的中鴻鋼鐵主管表示，近期美國本土鋼價飆高，中鴻專門銷美國的鍍鋅下游客戶訂單確實有增加趨勢，也帶動中鴻營運，因近期開始接單，看好客戶拉貨量增加，有機會明顯反映在今年第2季。

中鴻指出，整體來看，今年上半年鋼市趨勢明顯向上，第2季營運有望比第1季增加。

單軋廠燁輝銷美比率原本占比20%，現在已因川普課稅，銷美比率已向上攀升至25%、近30%，燁輝主管表示：「美國價量皆有增加」。

燁輝主管也表示，美國本土鋼價近期飆漲，因美國鋼廠無論是品項或交期，皆無法提供足夠的供給，所以進口商即使要付25%關稅，「還是可以賣出去」，尤其以往豁免國如韓國、日本現在已無免稅額度，而且成本較高，對燁輝來說更具價格優勢。

「近期我們量跟價都有提升，美國訂單目前增加10%至20%。」燁輝主管表示，獲利有望明顯貢獻在第2季，因第1季訂單早在去年第4季川普上任前就接下。整體來看，美國課稅對鋼品市場影響偏屬正面。

關稅 川普 日本

上一則

柯文哲血尿「半夜會痛醒」陳佩琪擔憂：我過去不知道

延伸閱讀

喊話美國和平共處 謝鋒：關稅武器化終將反噬自身

喊話美國和平共處 謝鋒：關稅武器化終將反噬自身
2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了
中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化
美祭新規：10月起加拿大人訪「邊境圖書館」要先入境檢查

美祭新規：10月起加拿大人訪「邊境圖書館」要先入境檢查

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消