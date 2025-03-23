賴清德台東參香：中國宗教交流都有統戰目的

賴清德總統（左）22日前往台東天后宮參香暨揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。他也對於兩岸局勢，呼籲台灣民眾要團結一致。（記者尤聰光／攝影）

台東天后宮為台東民眾重要的信仰中心，賴清德 總統昨天在立委陳瑩、莊瑞雄及縣黨部黨公職人員陪同下，前往參香暨揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。他也對於兩岸局勢，呼籲民眾團結。不過，賴總統離開時，突有女性民眾欲陳情遭維安人員架離，所幸沒有影響總統行程。

賴清德提到，台灣面對中共 的威脅，手段愈來愈強，我們應該團結，應該要了解中國對民主台灣要消滅中華民國的企圖心不會改變，因此，他日前出席國安高層會議，也向社會大眾報告中國所採取的國安威脅和統治的威脅共5種，他提出17項因應的措施，讓民眾有危機意識。

他說，中國統戰無所不在，其中一項就是針對宗教統戰，譬如當初台東天后宮建廟，就是要保佑地方民眾，但是中國是無神論的國家，所有宗教交流都有統戰的目的，但台灣人善良，對宗教虔誠，因此很多人不了解，他要拜託大家面對中國威脅，一定要團結一致。

另外，民進黨昨天在花蓮辦「人民是頭家」政策宣講，陸委會主委邱垂正宣講時，不僅稱中共是嚴重敵對的境外勢力，談到陸客來台還表示，若對岸一但沒善意，就會統戰操作，將陸客來台當成要脅台灣的「養套殺」工具。

花蓮旅遊業者日前紛紛期盼陸客來台，活絡震後觀光 活水，但邱垂正昨在花蓮宣講時說，花蓮是台灣最美麗後花園，希望國際觀光客能來，包括中國大陸、港澳的觀光客，但是陸客來台要比較多耐心，不能操之過急，因現在軍機艦擾台，懲獨22條等兩岸環境已經不一樣了。