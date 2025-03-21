防川普不確定性 台利率不變 下修經濟成長 勉強「保三」

利率「連4凍」 中央銀行20日開首季理監事會，宣布利率「連四凍」，但下修今年經濟成長預估值，至於通膨預期受水電費調漲等因素影響，可能上調至2.04%；圖為央行總裁楊金龍。（記者蘇健忠／攝影）

面對美國總統川普大打關稅戰對全球經濟的衝擊，台灣中央銀行20日宣布利率 維持不變，央行 將台灣今年經濟成長率下修至3.05%，勉強「保三」。

除了下修今年經濟成長率預測，聯準會也上調通膨預期，將個人消費支出（PCE）核心平減指數年增幅從2.5%調高至2.8。

央行預測台灣今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為1.89%、1.79，總裁楊金龍說，考量台鐵 票價及水電等公用事業費率下月起有機會調漲，今年CPI年增率可能上修至2.04%。

央行理監事會決議利率「連四凍」，維持現行2%水準。

楊金龍指出，維持利率不變原因有二，一是今年通膨發展仍屬可控、通膨緩步回降趨勢不變，二是今年經濟成長較去年降溫，且美國經貿政策影響等不確定性升高，恐推升全球經濟下行風險，影響台灣經濟成長力道。

對於目前央行貨幣政策基調，楊金龍說沒有寬鬆的條件，除非經濟成長掉很厲害。這暗示今年內調降利率的機率不高。

央行這次利率與房市政策都不變，楊金龍指出，「Mr. Surprise可以除名了。」外界關注，水電價、台鐵票價等公用事業費率調漲恐衝擊通膨，他說，推估今年公用事業費率會分散時點調整，產業用水、電價格調漲雖不會直接影響CPI年增率，但廠商可能將漲價成本轉嫁給消費者，效果目前不易評估。

楊金龍指出，央行初步評估目前美國對加、墨、陸等國加徵關稅，對台灣經濟影響相對有限。

楊金龍說，美國貿易政策仍持續發展中，影響程度與時程具不確定性，央行將滾動檢討，逐季調整央行經濟成長與通膨展望，「聯準會與日本央行利率宣布不變，都在防範川普2.0的不確定性」。