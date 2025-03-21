我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈將向馬斯克簡報對中計畫？川普批荒謬：無關中國

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

陸開放臨時台胞證 效期7天 陸委會：應急措施沒影響

台灣新聞組／連線報導
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持居住證填寫申請醫療保險。（圖／讀者提供）
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持居住證填寫申請醫療保險。（圖／讀者提供）

面對賴政府17條因應策略，大陸續推台灣人可享「同等待遇」的措施，20日宣布可為「港澳台居民」簽發電子臨時通行證，並提供通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。大陸國台辦表示，措施將進一步便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活。

大陸國家出入境管理局20日宣布，「從2025年3月20日起，為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，並提供來往內地（大陸）通行證與居住證『雙證關聯』核驗服務」。

公告指出，隨港澳台與大陸交往日益密切，在使用通行證和居住證享受生活發展便利的同時，因通行證遺失損毀或忘記攜帶存在「出行難」問題。此外，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。

大陸國家出入境管理局表示，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在大陸城市間出行的，可通過手機登錄出入境管理局政務服務平台，申辦七天有效的電子臨時通行證；另，若因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可提交關聯查詢申請，用以向大陸有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。

對於上述措施，大陸國家出入境管理局表示，該局持續會同大陸公安部、人民銀行、國鐵集團等20多個部門及企業，推進出入境證件便利化應用工作。下一步，將聚焦港澳台居民新期盼新需求，努力為港澳台居民在大陸生活發展提供同等普惠便捷、智慧精準的便利服務，積極服務港澳更好融入國家發展大局，促進兩岸融合發展。

大陸國台辦發言人陳斌華20日表示，台灣居民居住證和大陸居民身分證是性質完全不同的兩種證件，他抨擊民進黨近期混淆視聽，將之混為一談，誤導、恐嚇台灣民眾，並強調大陸嚴格保護領證台胞個資安全，上述兩項服務均須台胞本人自願、實人認證後使用。

陸委會副主委梁文傑20日在記者會上指出，初步看起來，陸方的臨時通行證是「應急措施」，至於所謂「雙證關聯」則是當事人本來就領有居住證，也有台胞證來做查核，兩個證件到底是不是同一個人。他說，目前這樣的規定，並不會造成特別的影響，但「我們還沒有深入研究相關的措施，我們會進一步觀察」。

民進黨

上一則

黑白集／罷免撬動深藍選區 國民黨臨危無感

下一則

罷免連署涉造假 國民黨南市黨部遭搜 謝龍介：殺雞用牛刀

延伸閱讀

中國開放臨時台胞證 台陸委會：對既有台胞證的應急措施

中國開放臨時台胞證 台陸委會：對既有台胞證的應急措施
校長喊愛中國、學生穿陸迷彩 台教長：兩岸中小學避免交流

校長喊愛中國、學生穿陸迷彩 台教長：兩岸中小學避免交流
中國即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

中國即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務
陸委會證實 台商父子武漢遭拘留 2人狀況尚屬平安

陸委會證實 台商父子武漢遭拘留 2人狀況尚屬平安

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留