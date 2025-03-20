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台增強通訊韌性 台東大武建TPU海纜系統 連結美國西岸

記者尤聰光、馬瑞璿／台北20日電
TPU海纜路線圖 製表／地方社會中心
TPU海纜路線圖 製表／地方社會中心

中華電信去年在台東大武鄉新建機房大樓，據透露是興建Google的TPU海纜系統，這條海纜將直達關島再連結美國西岸，總長約1萬3470公里，預計5月完工。相關人士表示，面對對岸不斷襲擾、破壞台灣海底電纜設施，恐威脅台灣對外聯繫，增強通訊韌性刻不容緩，多一條對外聯繫的安全網絡能保障台灣數位生命線不中斷。

台東縣政府建設處指出，該TPU海纜系統建設工程由中央及中華電信主導，縣府2023年10月曾轉大武鄉公所完成公開展覽及公聽會，因整個計畫屬於機敏關鍵基礎建設，縣府並未直接參與，只針對權責業務配合協助。中華電信昨晚表示，「台東大武新建機房事涉本公司海纜業務建設，本公司未便回應。」

中華電信大武機房新建工程計畫早在2010年展開，從土地變更到整地歷經12年，2022年動土施做，去年6月6日舉辦竣工典禮，過程低調，未邀中央首長及縣長、鄉長等地方官員，僅少數參與計畫及工程人員參加。

由於這棟機房大樓門牌是506號，興建很長一段時間，且興建過程有國安及美方人員指導，當地居民將這棟大樓稱為神祕「506」號，設置機房及重要戰略的海底電纜等傳聞不脛而走，但中華電信曾發聲明否認傳聞，強調不揭露客戶資訊、不評論客戶業務動向。

不過，相關工程資訊近期在網路公開，民眾也在大武海邊發現有施工單位進行海底電纜機房沙灘人孔、管道及PFE接地工程。

TeleGeography資料顯示，台灣國際海纜登陸點除新北淡水、八里、宜蘭頭城、屏東枋山，已多台東大武，是Google的TPU海纜系統，連接台灣、菲律賓及美國。

另從全球海底電纜地圖Submarine Cable Map也能看見。漁業署官網航船布告，中華電信早在二○二三年完成海纜路線勘測作業，纜線從大武上岸後直接接入新建地上五層的Internet Data Center（IDC）機房。

Google

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