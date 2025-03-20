警抖音標註「我中國人」被記過 基層稱綠色恐怖戒嚴

中壢分局葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱，稱「我是中國人」文字和頭貼「我愛祖國」引起爭議。（圖／取自葉姓警員抖音）

桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員被發現在抖音 帳號標註「我是中國人」等文字，中壢警分局認其言論不當記過一次，警備隊長也記申誡，懲處掀起熱議。藍營不滿言論自由遭嚴重限縮，綠營則指涉及國安，應續追刑事責任。

桃園區會稽國小校長鄭家興日前遭家長檢舉，在抖音發表「我愛你中國」、「兩岸一家親」等言論，儘管鄭說明註冊抖音單純為個人娛樂用，相關言論是官方模板及標籤，從未改變國家認同，但仍遭教育局調查。

中壢葉姓警員在抖音的個人簡介標註「我是中國人」，並合成「我愛祖國」文字的大頭貼照，被網友截圖上傳社群平台。中壢警分局昨指出，葉員發表不當言論影響警譽，行政處分記過一次，警備隊長監督不周申誡一次。此案將深入調查，若涉不法，嚴懲不貸。

據了解，葉員表示下載使用抖音主要是刷短影音及下載影片的娛樂之用，但遭懲處後掀起警界熱議，有基層員警認為，沒必要小題大做，多少讓人感覺是綠色恐怖「在戒嚴」；但也有員警說，身穿警服，言行就應有所警惕。

國民黨 籍前立委游毓蘭說，從陸配「亞亞」武統言論到政府清查軍公教有無中國身分證等，都讓她感覺政府在清算及加速緊縮；中壢警員因「政治不正確」遭懲處，許多警察群組都反映「是要變政治作戰部隊了嗎」，如此懲處有點過分，難道未來連自己祖籍、祖厝在中國也不能講嗎？

游毓蘭也說，前總統蔡英文曾說，會努力讓國民沒有人必須為他們的認同道歉，沒想到卸任不到一年，賴政府就對陸配、軍公教，甚至小警察，無所不用其極追殺，實在令人失望。

國民黨桃園市議員詹江村認為公務人員有言論自由，不應該被處罰，員警提到「祖國」，不一定代表是中華人民共和國，也可以是中華民國 。市議員黃敬平也說，警員貼文與機敏勤務無涉，警方懲處是否上面有壓力才要找人祭旗？

民進黨桃市議員黃瓊慧說，葉員穿警察制服發表不當言論，因言論涉及國安問題，應持續追究刑事責任。桃園市府則指尊重警方裁處。