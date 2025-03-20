我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

危險近了…星前大使馬凱碩示警：淪「台獨監獄」沒人可救

台灣新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

新加坡前駐聯合國大使、新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩17日於微博發文指出，半年前訪台演講曾說如果繼續走向台獨，台灣不但不會變成一個獨立國家，反而會變成一座「監獄」，到時就沒人可救了，「現在台灣愈來愈接近那個危險時刻」。

去年9月馬凱碩訪台出席「地緣政治高峰論壇」演講指出，地緣政治非常現實殘酷，台灣最明智的做法是要意識到在這樣一個危險時刻，必須對自己行為非常小心。他說，台灣有些人認為對台灣有利的是某種形式的獨立，但這在任何情況下都是危險的，「那些推動獨立的人，必須理解其中危險」。

馬凱碩提到，這其中有一個悖論：推動獨立的目標是有更大的行動自由，能夠做更多你認為獨立後可以做的事情，但實際上如果台灣推動獨立，台灣在全球範圍內將變得愈來愈孤立。

他指出，現在作為台灣人的一大好處是，擁有一本世界上150、160個國家認可和接受的護照，但想像一下如果台灣推動獨立，迫使各國做出決定是否要承認台灣為「獨立國家」，他保證大多數國家不會承認台灣為「獨立國家」，這就是地緣政治現實。

馬凱碩提到，推動獨立實際上是把自己「鎖進一個小監獄並扔掉鑰匙」，特別是現在，因為這是歷史上如此危險的時刻。

馬凱碩說，他知道有人會認為，也許可以去聯合國以某種方式獲得一些支持。但「作為一個在聯合國擔任大使超過10年的人，我可以告訴你，聯合國大使在理解全球地緣政治方面是極其精明的，他們知道需要做什麼，而且他們中許多人也知道，如果你迫使他們在中國和台灣之間做出選擇，他們別無選擇，他們和中國大陸的關係有了飛躍性的發展。」

他以中國和東南亞之間的貿易為例說，在2000年中國和東協的貿易只有400億美元，2022年已經達到了9750億美元，東南亞國家不可能犧牲約1兆美元的貿易。

他也提到，像巴西這樣遙遠的國家，20年前巴西要用1年的時間才能向中國大陸出口10億美元，現在巴西只需要60小時就能向中國大陸出口10億美元，「你們卻要求巴西人做出選擇？」

馬凱碩18日於微博再提，「我作為一個新加坡外交官在聯合國工作多年，我告訴台灣朋友，絕大部分的外交工作者都非常清醒和現實，如果事態真的到了要明確表態那一步，那麼他們對中國的支持一刻都不會多猶豫。」

聯合國 巴西 新加坡

上一則

核管法公聽會 童子賢籲讓核電幫忙 台灣可年省N千億元

下一則

校長喊愛中國、學生穿陸迷彩 台教長：兩岸中小學避免交流

延伸閱讀

國際佛光會辦兩場論壇 剖析女性終身學習

國際佛光會辦兩場論壇 剖析女性終身學習
這回不辦案 「名偵探柯南」登東京警手冊當招聘大使

這回不辦案 「名偵探柯南」登東京警手冊當招聘大使
馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻
傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？