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校長喊愛中國、學生穿陸迷彩 台教長：兩岸中小學避免交流

台灣新聞組／台北20日電
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教育部長鄭英耀接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪。（圖／節目提供）
教育部長鄭英耀接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪。（圖／節目提供）

近來桃園高中生穿解放軍迷彩服及國小校長發表親中言論等事件，引發統戰疑慮，教團要求教育部應防堵中國藉文化交流進行滲透。教育部長鄭英耀昨天在節目上談到，身為教育工作者，卻連最基本的國家認知立場都不夠清楚，國民教育的培養令人擔憂。而對於迷彩服事件，他強調學校活動應符合教育價值，若有疏漏就虛心檢討。

桃園發生高中生穿解放軍迷彩服、學習中共少年先鋒隊敬禮的事件，台灣教師聯盟昨天召集立委、議員及相關團體，指出教育部與地方政府應即刻調查，釐清決策過程，並檢視是否涉及有計畫的認知作戰。此外，立法院應檢討現行法規，防堵中國藉文化、教育交流進行統戰。社會大眾應共同關注學校教育，若發現類似滲透行為，應即時舉報，確保學生在自由民主的環境下學習。

另外，桃園市有國小校長被指控在抖音發表「我愛你中國」等一連串親中言論，桃園市議員黃瓊慧擔心，相關言論恐對學子造成不當影響。該名校長則說明，註冊抖音單純為個人及家庭娛樂用，相關言論是官方模板及標籤，從未改變國家認同。

對於桃園校長拍抖音喊「我愛你中國」，以及桃園學生宿營活動疑似穿上解放軍迷彩服，引發統戰爭議，鄭英耀接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪，表示教育基本法有明文規範，教育要培養的是「具國家意識與國際視野的現代化國民」，此事呈現出台灣國家發展中另一個負面的拉扯力量，身為教育工作者，卻連最基本的國家認知立場都不夠清楚，國民教育的培養令人擔憂。

而針對桃園學校的迷彩服事件，鄭英耀認為，戶外的體驗學習活動都必須基於教育上的價值，不能只是隨性穿著不知來源的衣服，若有疏漏就虛心檢討。台灣過去對中國的理解相對缺乏，甚至沒有敵國意識，不管基於什麼原因，如旅行社便宜行事，學校都應記取教訓、虛心檢討。

另據台北中國時報報導，鄭英耀還表示，期待國中小學校國際交流以歐美、日本、新加坡等學校優先，以兩岸現況，建議交流能避免就避免；大專院校部分，除先前宣布中國廣州暨南大學等3校，以及北京理工大學等7所與大陸國防軍事工業密切關連的大學禁止交流外，其他學校還是有在交流。

勞動部長洪申翰也說，要避免大陸透過兩岸交流進行統戰滲透目的，維持總體國家安全目標，會與相關部會持續檢討法規。

工會人士則表示，與大陸工會交流多談論勞動議題、少有政治議題，且台灣有工會參與國際勞工組織（ILO），而大陸也是ILO成員國，會中也討論勞動議題，不認為會影響交流。

解放軍 教育部 抖音

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