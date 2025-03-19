馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

新加坡前外交官、新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩17日於微博發布半年前他在台北的演講。馬凱碩說，他當時對台灣朋友說了一些實話，指「地緣政治是非常現實和殘酷的」。有些台灣人一邊煽動台獨，一邊還在幻想獨立之後的日子。

馬凱碩指出，我告訴他們，如果繼續走向台獨，那麼台灣不但不會變成一個獨立國家，反而會變成一座「監獄」，到時候就真的沒人可以救他們（指台灣）了。他警告，「現在台灣已經愈來愈接近那個危險的時刻。」

在影片中，馬凱碩認為，台灣最明智的做法，是要意識到在這樣一個危險的時刻，必須對自己的行為非常小心。他表示，台灣有些人認為對台灣有利的是某種形式的獨立，但這在任何情況下都是危險的。「如果你走進一個充滿瓦斯的房間，點燃火花，你會引起一場大爆炸。那些推動『獨立』的人，必須理解其中的危險。」

馬凱碩提到，這其中有一個悖論：推動獨立的目標是有更大的行動自由，能夠做更多你認為獨立後可以做的事情，但實際上如果台灣推動獨立，台灣在全球範圍內將變得愈來愈孤立。

他指出，現在作為台灣人的一大好處是，擁有一本世界上150、160個國家認可和接受的護照，但想像一下如果台灣推動獨立，迫使各國做出決定是否要承認台灣為「獨立國家」，他保證大多數國家不會承認台灣為「獨立國家」，這就是地緣政治現實。

馬凱碩形容，推動獨立，實際上是把自己「鎖進一個小監獄並扔掉鑰匙」，特別是現在，因為這是歷史上如此危險的時刻。

馬凱碩說，他知道有人會認為，也許可以去聯合國 以某種方式獲得一些支持。但「作為一個在聯合國擔任大使超過10年的人，我可以告訴你，聯合國大使在理解全球地緣政治方面是極其精明的，他們知道需要做什麼，而且他們中許多人也知道，如果你迫使他們在中國和台灣之間做出選擇，他們別無選擇，他們和中國大陸的關係有了飛躍性的發展。」

他以中國和東南亞之間的貿易為例說，在2000年中國和東協的貿易只有400億美元，2022年已經達到了9750億美元，東南亞國家不可能犧牲約1兆美元的貿易。

他也提到，像巴西這樣遙遠的國家，20年前巴西要用1年的時間才能向中國大陸出口10億美元，現在巴西只需要60小時就能向中國大陸出口10億美元，「你們卻要求巴西人做出選擇？」

馬凱碩17日在微博重發他半年前在台北演講的前述談話後，18日再度補充說，「我作為一個新加坡外交官在聯合國工作多年，我告訴台灣朋友，絕大部分的外交工作者都非常清醒和現實，如果事態真的到了要明確表態那一步，那麼他們對中國的支持一刻都不會多猶豫。」