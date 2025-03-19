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黑白集／川普狠加碼 賴政府替台灣招什麼商？

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圖為台積電董事長魏哲家(右)7日在白宮宣布對美投資設廠。(路透)
圖為台積電董事長魏哲家(右)7日在白宮宣布對美投資設廠。(路透)

川普再讚魏哲家是「商界最受敬重的人之一」，帶2000億美元投資，美國不必再依賴台灣晶片。距台積電白宮記者會才半個月，川普就擅幫台積電加碼投資額，難免引人疑慮「矽盾變成提款機？」對此，台積低調回應「一切以宣布的為準」。公司正忙接待亞歷桑納州長，她赴台挖角半導體供應鏈。

魏哲家走出白宮後，川爺已兩次提「2000億」。日前，傳出台積電可能聯手Nvidia(輝達，又譯英偉達)等業者運營英特爾，英特爾執行長也隨即換人。接著，亞歷桑納州長來台，向台積供應商招手。川普棋局似正在合圍。業界分析，2000億可能是川普對這筆投資設定的規模，目標不只台積電，而是要挖產業生態鏈。

業界憂心，半導體供應鏈赴美，利潤恐被稀釋，乃至人才資金外流等衝擊。然而，綠媒和側翼專注考究川普加碼談話的文法，澄清他無意「忘記台灣晶片」。面對川普力促晶片產業「脫台赴美」，賴清德兀自堅持穿「東拓美洲大陸」的國王新衣。

亞歷桑納州長不像川普，眼中只有魏哲家。她赴台招商，沒忘記晉見賴總統。希望威廉別只關心自己被世界看見，也要記得替業者爭取赴美設廠待遇，不能只送不賣。

美國總統狠加碼，州長拚招商。台灣呢？人們只看到，經濟部長自家公司搭台積電便車行銷世界，但政府替台灣招了什麼商？(轉載自聯合報)

川普 台積電 魏哲家

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