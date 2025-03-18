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藍憂台積供應鏈「整串赴美」賴政府卻樂見其成

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行政院長卓榮泰（中）、國發會主委劉鏡清（右）及經濟部長郭智輝（左）18日前往立法院進行施政報告及備詢。（記者季相儒／攝影）
行政院長卓榮泰（中）、國發會主委劉鏡清（右）及經濟部長郭智輝（左）18日前往立法院進行施政報告及備詢。（記者季相儒／攝影）

台積電董事長魏哲家宣布台積電再加碼投資美國至少1000億美元後，美國亞利桑納州長郝愷悌（Katie Hobbs）拜訪台積供應鏈引發關注，賴清德總統昨表示，希望攜手打造亞利桑納州為非紅供應鏈最佳示範地。國發會主委劉鏡清表示，台積供應鏈赴美希望能「攻城掠地」，行政院長卓榮泰更直言供應鏈當然要和護國神山站在一起。政院上下面對「整串出走」質疑，均持正向肯定。

郝愷悌16日至19日訪台，期間拜訪台積電、相關供應鏈，也拜會賴清德；不只亞利桑納州，阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）也將率團訪問台灣在內四個亞洲國家，爭取一項天然氣開發案投資計畫。經濟部日前曾表示，正研議擴大對美採購天然氣。

賴清德昨接見郝愷悌訪問團時表示，台灣與亞利桑納州經貿往來密切，盼攜手努力讓該州成為台美高科技合作及打造非紅供應鏈最佳示範地，他並指出，台美下個目標之一就是簽署「避免雙重課稅協定」，為台灣企業投資美國提供誘因。

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，國民黨立委謝衣鳯擔憂，台積電、供應鏈都過去美國，台灣還剩什麼？劉鏡清回應，台灣還剩下關鍵技術、最新製程以及研發能力，這些都會留在台灣。

卓榮泰表示，「護國神山」前往美國，相關配合的供應鏈廠商也要去，才能保持護國神山領先地位。

謝衣鳯詢問，台積電相關供應鏈會不會都過去美國？劉鏡清回應，以他個人立場，他希望過去的原因是有需求，如果這個需求被其他國家的人拿走，對國內產業反而不利，希望讓台灣產業立足台灣、放眼全球。

劉鏡清說，希望產業能到美國攻城掠地，讓他們在美國也能發展，進而奪取美國的半導體市場供應鏈。經濟部長郭智輝則說：「我們樹大分枝啦！」

台灣民意基金會昨公布民調，台積電加碼投資美國1000億美元，4成3國人樂見、4成4不樂見，相差甚微，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，國人對此憂喜參半，但有高達6成2覺得台積電赴美投資對促進台美關係有幫助。

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