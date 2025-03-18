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赴陸登錄寒蟬效應 公務團紛取消 旅行業噤聲

台灣新聞組／台北18日電
賴清德總統宣示關於兩岸交流的17項策略，提到台灣民眾赴大陸旅遊要落實登錄制度。圖為先前旅客透過兩岸小三通航線往返。(本報資料照片)
賴清德總統宣示關於兩岸交流的17項策略，提到台灣民眾赴大陸旅遊要落實登錄制度。圖為先前旅客透過兩岸小三通航線往返。(本報資料照片)

賴清德總統13日宣示關於兩岸交流的17項策略，提到台灣民眾赴大陸旅遊要落實登錄制度；旅遊業者指出，賴一席話後，陸續有公務考察團取消，連退休公務員也不敢去大陸，怕退休金受影響，業界更出現寒蟬效應，擔憂批評政府惹上麻煩。

本報系經濟日報報導，全國商總榮譽理事長賴正鎰日前表示，兩岸從1987年開放探親到開放旅遊及直航，小三通到大三通，這將近40年來，不論在宗教、文化、學術教育、工商團體或公協會，幾乎都是以民間交流居多，彼此都極為友善，更建立起和平穩定的基礎，他認為兩岸還是應該要維持穩定的人流、物流、金流，對台灣的整體貿易與經濟發展才有助益。

他說，賴總統的17個策略，不免讓企業產生擔憂，尤其在台商間恐怕會有寒蟬效應，讓企業家未來在對外經貿綁手綁腳，大家都不希望看到因為政策變動，讓台商和外資產生觀望，企業都希望兩岸恢復交流，也期待政府能有更多明確指引與保障，讓企業安心布局未來。

另據台北中國時報報導，資深旅遊業者批評，赴陸旅遊登錄，業界納悶要如何落實？現在沒有任何法條當依據，旅行社不可能強迫旅客做登錄。賴總統用他的高度要求這件事，底下公務員不得不遵從，但效果相當有限；該業者也透露，在賴總統13日講話後，已有許多公務相關的考察團向旅行社提出取消，就怕這時機去考察，回來被做記號、貼標籤；還有大學校長抱怨必須先暫停所有與對岸的交流，為了飯碗著想，私下敢怒不敢言。

還有退休警察原要到大陸旅遊，日前一聽到要登錄，不知道回台灣後會遇到什麼情況，擔心退休金受到影響，不願意冒險所以通知旅行社說不去了；旅行業者感嘆，這可能就是政府的目的，讓大家怕到不敢去。

退休金 賴清德

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