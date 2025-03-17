新聞評論／賴清德精心特製芒果乾 人民吃得下肚？

輿論批評賴清德總統想在大罷免戰場販賣新味「芒果乾」，以便全面執政攬權。（本報資料照片）

賴清德 總統宣布中國大陸為「境外敵對勢力」，並祭出「賴17條」後，行政院長卓榮泰領軍的「人民是頭家」政策宣講會，隨即登場。民進黨 力推大罷免 第一階段連署完封國民黨後，緊接著打出府院黨配套組合拳，全力衝刺第二階段連署攻防戰。卓榮泰自嘲淪為「覆議院長」事小，賴清德召喚的戒嚴幽靈才令人擔憂；而2025年已注定賴政府所有國政，都將圍繞著抗中和罷免虛耗。

自從2019年蔡英文「撿到槍」大賣「芒果乾」（亡國感）後，民進黨幾乎是不賣芒果乾就不知怎麼選舉了。著重仇恨動員的罷免，更是如此。賴清德定義對岸為「境外敵對勢力」，除反制大陸「反分裂國家法」、攪和可能登場的「川習會」外，販賣芒果乾為大罷免添柴火，提高罷免立委的仇恨值，當是不言而喻的目的。

雖然賴清德一直沒有對大罷免表態，甚至偶爾有保持距離或意見不一的表現，但不久前他才以總統之尊召集院際協調，強調政黨間是競合而不是零和，期盼朝野和諧、社會團結，國和萬事興；未料一個月後就不演了，除下軍令狀發動全國宣講，更親自影音壓軸登場，批評中國介入台灣大選，希望扶持親中政權，而這次親中勢力復辟，等於是黑金王朝班師回朝。

更做作的是，明眼人都看得出大罷免與賴政府全面動員宣講間的密切關係。就連民進黨立院總召柯建銘也直言，黨團會議和中常會都通過了，賴總統還說要下鄉宣講，「這樣大家還看不懂？難道賴總統要講大罷免才算數？」但民進黨仍宣稱下鄉宣講是讓執政團隊直接面對民意、向人民頭家報告，就是不肯直言賴清德參與大罷免的深度及扮演角色。

不過，就在賴清德宣布對岸為「境外敵對勢力」同時，民進黨也宣布宣講會的主軸「國家要安全，台灣要向前」；立法院民進黨召委更預計從4月起，陸續排案審查多項國安法案，並定位為國安法會期、大罷免會期，與府院黨分進合擊。這豈是巧合？至此，也讓賴清德賣芒果乾、推大罷免的幕後影武者角色徹底漏了餡，形同宣告賴清德為大罷免精心調製的新品芒果乾上市。

芒果乾原是台灣民眾的古早味零食，只因原汁原味的芒果於加工過程易生褐變，賣相不佳，才有了添加紅色素的紅芒果乾。然而民進黨賣了幾回芒果乾，僅添加強調中共威脅的「紅芒果乾」已逐漸失去新鮮感，以致這回賴清德必須加料升級特製新味芒果乾，以利推動大罷免。

檢視這味「賴桑特製芒果乾」，豈是過往僅添加紅色素的芒果乾可比？賴政府不僅禁止大學與對岸統戰和國防10校交流，又曲解法令擴權，全面清查公務體系人員持有大陸身分證、護照、定居證與居住證並要求具結，更將清查範圍擴大至公設財團法人、公營事業及約聘雇人員；另一方面，則自甘淪為網紅側翼傀儡，配合其檢舉陸配武統言論，扣上危害國家安全大帽，廢止其在台依親居留許可。未來再搭配「賴17條」及國安立法等羅織大網，把台灣推向準戒嚴狀態。如此綠色恐怖色素，更是讓反對大罷免人民噤聲的特效配方。

全球政經情勢不明之際，兩岸瀕臨戰爭邊緣，國內政局動盪不安，這就是賴清德許給人民的和平與穩定！說穿了，賴清德擺明就是要在大罷免這局販賣新味芒果乾，以便全面執政攬權，就算把台灣內外均拖入準戰爭狀態亦在所不惜。只是，這味賴桑隱身幕後混調紅綠色素猛料特製的「黑心芒果乾」，人民真吃得下肚？（節錄自聯合報社論）