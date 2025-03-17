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日要求世博台灣館不能具官方色彩 要「民間企業」參展

台灣新聞組／台北17日電
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外貿協會6日舉辦2025大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱活動，預估台灣TECH WORLD館將吸引100萬人次參訪。（中央社）
外貿協會6日舉辦2025大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱活動，預估台灣TECH WORLD館將吸引100萬人次參訪。（中央社）

世界博覽會下月將在日本大阪關西揭幕，日本共同社16日引述日台相關人士報導，日方認為台方經濟部官網6日發布的聲明內容，像是與日本沒邦交的台灣將以政府名義參展，日本外務省已向台灣提出請求，希望表明下月揭幕的世界博覽會的台灣館是民間企業參展。

本報系聯合報報導，前述經濟部聲明，世博即將於4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECHWORLD館的名義參展，將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容價值，向世界發出「共好」的邀請，共創美好的未來生活。

共同社詢問日本外務省是否有向台灣方面提出前述請求，外務省不予置評。台方經濟部也未提及日方（有無）提及此事，僅表達期待世博能有助深化台日合作的形象。

台方相關人士回應說，「該聲明內容考量的是針對國內（即台灣內部），對日方指出的問題點感到困惑不解」，並表示願和日方溝通，希望不會影響日台交流。

台北中國時報報導，經濟部貿易署16日晚間發出聲明指出，台方參與大阪世界博覽會係基於台日雙方關係深厚且交流密切，惟因台方非總管世博相關事務的「國際展覽局（BIE）」會員國，無法以「台灣」身分參與，才以TECH WORLD館參與這次大阪世博。

資深經貿人員私下表示，即使在台灣舉辦記者會，政府仍應注意現場會有他國駐台人員與外媒，將聽到的訊息傳回母國，外媒會深入挖掘新聞議題，稍有不慎，就會出現爭議。講白了，官員講話若太膨風，容易惹出許多事端。

據報導，2022年11月即有藍委楊瓊瓔踢爆，中華民國僅能以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加，館內被要求不能出現任何「台灣」文字與圖樣，即使是Formosa也不行。當時楊瓊瓔即要求經濟部要設法改進。但2年多過去了，並無改變。由中華民國對外貿易發展協會在日設立全資子公司「玉山數位科技株式會社」取得參展資格，再以「TECH WORLD館」名義展出。

國民黨立委翁曉玲質疑，政府所稱的台日關係友好，究竟好在哪裡？從這次事件可見，日方雖曾強調「台灣有事就是日本有事」，但面對國際場合，態度依然強硬，對台灣連名稱都不願妥協，凸顯台灣外交困境。她批評，台日關係並未如民進黨所宣稱的穩固，外交部、經濟部多年來的努力顯然不夠，責任無可推卸。

聯合報報導，世博開幕在即，目前門票銷售卻不如預期，日本首相石破茂2月呼籲世博要炒熱氣氛就從現在開始，這對地方創生是絕佳良機。世博會場在大阪府大阪市此花區的「夢洲」，展期自4月13日至10月13日，共184天。

日本 中華民國 國民黨

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