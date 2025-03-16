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賴強化兩國論 學者：藍須嚴正表態論述和平

台灣新聞組／台北16日電
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賴清德總統提出17項反統戰措施，並將北京當局定義為「境外敵對勢力」，引發各界質疑。（本報資料照片）
賴清德總統提出17項反統戰措施，並將北京當局定義為「境外敵對勢力」，引發各界質疑。（本報資料照片）

賴清德總統提出17項反統戰措施，並將中國定義為「境外敵對勢力」。學者認為，正值大罷免期間，賴總統意在藉由「芒果乾」（亡國感）情緒，加深罷免立委的仇恨值；且賴高呼兩國論，等同實質台獨，將兩岸帶向準戰爭狀態，國民黨勢必要嚴正表態，也須勇於發表和平論述。

本報系聯合報報導，東吳大學政治系教授蘇子喬表示，罷免若有「亡國感」發酵，民進黨更容易動員民眾，賴總統雖一直沒對罷免表態，但看起來意見跟民進黨立院黨團總召柯建銘並無分歧，賴總統以總統高度談國安議題，在此情境下，一定是與罷免連動。

台北中國時報報導，民主文教基金會董事長桂宏誠昨表示，賴清德強化兩國論，將大陸界定為境外敵對勢力，這就是台獨，明顯違憲；而修改國安相關法令，更只是為了製造寒蟬效應，醜化兩岸關係，綠色恐怖下，兩岸之間沒有好感，才對民進黨執政有利。

桂宏誠說，「這些策略只有一個目的，就是為了助攻大罷免，消滅在野，卻把兩岸關係賠進去。」賴清德上台至今，採取台獨路線，將兩岸帶向準戰爭狀態；如今更把兩岸交流關上大門，就是蓄意製造危機，只為全面執政、鞏固政權。

桂宏誠提醒，民進黨不斷旁敲側擊，要刨去中華民國的根，國民黨卻一直退縮，令人遺憾。若國民黨真的有中國情懷，就應敢喊兩岸和平交流、邁向統一，主動領導民意、引導輿論，畢竟按照憲法來說也是如此，而不是跟著民進黨所塑造的民意走。

聯合報報導，台北大學公行系教授劉嘉薇說，賴總統直接定義中國大陸為「境外敵對勢力」，超越歷任總統說法，讓兩岸更加緊張，除了提前反制大陸「反分裂國家法」實施20周年的談話，在台灣內部也藉由「芒果乾」情緒，加深罷免立委仇很值。

清華大學兼任助理教授何志勇說，台方早在1990年代初期，廢除「動員戡亂臨時條款」，台方片面認為中國大陸已不是叛亂團體，因此才有辦法進行交流。如今賴總統一句話重新定義，恐比動員戡亂臨時條款更為單向片面。

亞太和平研究基金會執行長董立文則表示，中國外交部長王毅最近在兩會記者會惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文，宣稱說台灣只有一個名稱「中國台灣省」，就是公開、明確地否定中華民國的存在，且意圖以武力脅迫的方式消滅台灣主權獨立的地位，中共當然是境外敵對勢力。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，將中國大陸定義為境外敵對勢力可以說是繼「一邊一國」或「兩國論」、「互不隸屬」後，更進一步將台灣與中國大陸定義成敵對關係，如此定義對政府緊縮各項兩岸交流，甚至未來可能會進一步限制兩岸商業及貿易活動賦予其正當性。在兩岸關係一直無法獲得改善跡象時，是否會刺激中共推出更多文攻武嚇措施，進而轉化為執政黨未來選舉的助力，值得注意。至於有學者贊同賴總統的看法，往往也是出於國內政治考量。

罷免 民進黨 賴清德

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