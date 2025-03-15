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卓榮泰：管控對陸投資比例 推動友盟國家建「非紅供應鏈」

記者胡順惠、葉卉軒／台北15日電
行政院長卓榮泰表示，政府要脫離紅色的供應鏈，推動友盟國家建立「非紅的民主供應鏈」，以確保經濟安全。（記者潘俊宏／攝影）
行政院長卓榮泰表示，政府要脫離紅色的供應鏈，推動友盟國家建立「非紅的民主供應鏈」，以確保經濟安全。（記者潘俊宏／攝影）

賴清德總統13日召開國安會議宣布「將就兩岸經貿關係，進行策略性結構調整」。行政院長卓榮泰昨日表示，目前對中國大陸的投資依賴已降至對外投資總額的7.5%，政府要脫離紅色的供應鏈，將持續管控比例，並推動友盟國家建立「非紅的民主供應鏈」，以確保經濟安全。

針對賴總統指示兩岸經貿關係進行策略性結構調整，以及行政院長卓榮泰表示，政府將推動「非紅產業供應鏈」，以確保國家經濟安全，經濟智庫中經院、台經院表示，已進行沙盤推演、並提前構思，建議政府可成立「東向基金」，協助願意走出去的傳統產業赴美投資。

卓榮泰昨日率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。出席院會備詢前受訪，回應兩岸經貿關係的調整和未來政策方向。

他強調，政府一直積極推動台商回流並已取得具體成效，台灣對大陸的投資依賴度已顯著下降，目前對大陸的投資依賴已降至對外投資總額的7.5%，卓榮泰強調，「我們會持續的管控，政府要脫離紅色的供應鏈」。

卓榮泰表示，「但我們更希望，跟世界民主理念相同的友盟國家脫離紅色的供應鏈，成立一個非紅的民主供應鏈，這樣才能確保我國的經濟安全。」

至於「兩岸經貿關係，進行策略性結構調整」具體的做法，卓榮泰指出，行政院會要求各部會全面的檢討，未來從人流、物流、金流以及秩序，做必要有序的調整，相關措施將陸續公布，很快就會看到實際的作為。

中華經濟研究院副院長陳信宏指出，「非紅產業供應鏈」其實已在進行中，建議台灣廠商應直接與該領域的領頭羊廠商，或者與系統廠商、品牌廠商鏈結，才能有較大合作機會。

台灣經濟研究院長張建一建議政府可成立「東向基金」，協助願意走出去的傳統產業赴美投資，利用當地資源，產品也可就地供應。

供應鏈 卓榮泰 賴清德

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