移民署去函查有無陸籍 陸配嗆：人比鬼可怕

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論，遭移民署廢止依親居留許可。（取材自「亞亞在台灣」抖音）

陸配網紅劉振亞因被檢舉武統言論，遭廢止在台依親居留許可，讓陸配人人自危。在台北車站附近飲料店的陳姓陸配昨在臉書發文稱收到移民 署來函，調查她是否有大陸戶籍，讓她怒嗆「人比鬼還可怕」。

陳女昨昨天在臉書貼出移民署的公文，指移民署要她在10日內提出書面說明是否在大陸地區設有戶籍或是領有護照 。

她表示自己已拿到台灣身分證多年，當初是為了避免兩岸奔波才辦身分證，沒想到即使拿到身分證，想要安居樂業也比登天還難。

移民署指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違者即可廢止台灣地區的身分及戶籍。陳女疑似違反上述規定，為調查相關事實及證據，依法通知其陳述意見。

據了解，陳女取得台灣身分證逾10年，2014年也註銷大陸戶籍；當初申辦時可先發給身分證，但須於3個月內補件，包含註銷大陸戶籍等證明，但陳女取得身分證後，疑似未補件，主管機關也未追蹤。

對於陸配網紅「亞亞」事件，內政部長劉世芳表示，確實有幾位網紅上架的影片提到武力犯台，對祖國的統一，懷抱對祖國崇拜的部分，都是按照相關規定處理，也有陸續約談。

陸委會主委邱垂正說，統一、獨立都是大家認為的言論自由，但鼓吹戰爭、武統或消滅中華民國主權等言論，都已逾越言論自由的範疇，政府也會依法查處，絕大部分國人也絕對不歡迎、不允許這種言論來傷害國家主權。

大陸國台辦宣稱若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」。國防部 長顧立雄昨展現強硬立場，強調國防部隨時做好備戰，不然國防部存在的價值是什麼？