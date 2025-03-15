我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

移民署去函查有無陸籍 陸配嗆：人比鬼可怕

台灣新聞組／台北15日電
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論，遭移民署廢止依親居留許可。（取材自「亞亞在台灣」抖音）
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論，遭移民署廢止依親居留許可。（取材自「亞亞在台灣」抖音）

陸配網紅劉振亞因被檢舉武統言論，遭廢止在台依親居留許可，讓陸配人人自危。在台北車站附近飲料店的陳姓陸配昨在臉書發文稱收到移民署來函，調查她是否有大陸戶籍，讓她怒嗆「人比鬼還可怕」。

陳女昨昨天在臉書貼出移民署的公文，指移民署要她在10日內提出書面說明是否在大陸地區設有戶籍或是領有護照

她表示自己已拿到台灣身分證多年，當初是為了避免兩岸奔波才辦身分證，沒想到即使拿到身分證，想要安居樂業也比登天還難。

移民署指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違者即可廢止台灣地區的身分及戶籍。陳女疑似違反上述規定，為調查相關事實及證據，依法通知其陳述意見。

據了解，陳女取得台灣身分證逾10年，2014年也註銷大陸戶籍；當初申辦時可先發給身分證，但須於3個月內補件，包含註銷大陸戶籍等證明，但陳女取得身分證後，疑似未補件，主管機關也未追蹤。

對於陸配網紅「亞亞」事件，內政部長劉世芳表示，確實有幾位網紅上架的影片提到武力犯台，對祖國的統一，懷抱對祖國崇拜的部分，都是按照相關規定處理，也有陸續約談。

陸委會主委邱垂正說，統一、獨立都是大家認為的言論自由，但鼓吹戰爭、武統或消滅中華民國主權等言論，都已逾越言論自由的範疇，政府也會依法查處，絕大部分國人也絕對不歡迎、不允許這種言論來傷害國家主權。

大陸國台辦宣稱若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」。國防部長顧立雄昨展現強硬立場，強調國防部隨時做好備戰，不然國防部存在的價值是什麼？

移民 國防部 護照

上一則

店家自由vs.歧視孩童…「禁童餐廳」大增 少子化加劇衝突

下一則

恢復軍審 卓榮泰：1個月提配套修法 藍批：賴汙名化國軍

延伸閱讀

騷擾袋熊網紅離境 澳總理諷：何不抱走小鱷魚試試

騷擾袋熊網紅離境 澳總理諷：何不抱走小鱷魚試試
「亞亞」鼓吹武統 陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分

「亞亞」鼓吹武統 陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分
黑白集／八炯舉報亞亞「調動」賴政府 網紅治國成笑話

黑白集／八炯舉報亞亞「調動」賴政府 網紅治國成笑話
具結無大陸身分爭議延燒 賴清德：給公務員機會表忠誠

具結無大陸身分爭議延燒 賴清德：給公務員機會表忠誠

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯