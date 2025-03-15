兩岸學術交流限縮 上海復旦校長：剝奪學生權利

復旦大學校長金力表示，交流是學生基本權利，學校應該支持學生。（記者黃雅慧／攝影）

兩岸學術交流近來全面限縮，上海復旦大學校長金力接受本報系聯合報專訪表示，復旦大學和台灣的交流實際上滿多的。「交流是學生基本權利，學校應該支持學生，而不是剝奪學生這樣的機會。」

復旦大學是大陸頂級大學之一，全大陸排名位居第3或第4。2025年英國泰晤士世界大學排名第36。大陸全國人大代表、復旦大學校長金力於大陸全國兩會 期間（3月4日至3月11日）受訪，就兩岸學術交流、跨界人才、AI 智能方面侃侃而談。

對於台方教育部限制兩岸大學交流，金力表示，學生最終要走向社會，走向世界，所以交流實際上是給學生一種經歷。他說，復旦大學疫前50%以上的大學生在海外至少有一個學期或一個學年的交流機會。金力表示，復旦大學和台灣的交流實際上滿多的。「交流是學生基本權利，學校應該支持學生，而不是剝奪學生這樣的機會。」

未來要培育學生有什麼樣的能力？金力說，培養學生擁有廣闊的「大視野」，願思考一些大問題，然後有大情懷，這樣的學生本身有很扎實的基礎知識；另外，要敢於面對各種挑戰。復旦大學更希望學生能夠跨越學科邊界，所以實行「2+X」體系（2指通識教育、專業基礎教育，X指把專業再切分一個個小專業），鼓勵學生跨專業，打開視野，並培養潛能。

此外，AI浪潮改變勞動結構，一方面AI人才供給緊張，另一方面DeepSeek 引發「文科無用論」。復旦大學正進行改革，將文科招生原本30%、40%，降到20%，點燃文科焦慮，也引發大陸社會熱議。

金力就此表示，AI帶來的問題實際上並不僅對文科，對所有學科都是如此。關鍵是，「未來人類究竟是幹什麼？學者幹什麼？」他坦承前述問題現在很難回答。但稱復旦大學策略是鼓勵所有師生去擁抱人工智慧，從上個學期開始，復旦大學便推出116門與AI相關課程，「大概是世上首個大學大規模推出相關課程」。

金力強調，面對DeepSeek焦慮這個問題，學生是處於被動的。但是實際上在整個時代變遷的過程當中，學生應該是主動的，而且都有可能成為主導者。