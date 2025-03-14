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共諜層面多 學者：恢復軍審 嚇阻意義大於實質

記者李人岳、周佑政／台北報導
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台灣方面以國安為由，將重啟軍事審判以防堵中國滲透。圖為台灣已停止12年的軍方拘留所，成為堆放物品的儲藏室。（本報資料照片）
台灣方面以國安為由，將重啟軍事審判以防堵中國滲透。圖為台灣已停止12年的軍方拘留所，成為堆放物品的儲藏室。（本報資料照片）

賴清德總統13日表示，有現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，除了將恢復軍事審判制，為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，已指示國防部研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」的處罰。

台灣國防部法律司長沈世偉表示，未來軍事審判將限於陸海空軍刑法規定的軍事犯罪，一般案件仍由司法機關辦理，雖很難說恢復軍審就一定能有效阻止相關案件，但應有幫助。

不過，淡江大學戰略所教授林穎佑認為，恢復軍事審判的嚇阻意義大於實質意義，賴政府此時宣布一系列措施，應該也有反制中共「反分裂國家法」20周年的政治企圖。他說，這項措施或許對現役軍人有警惕效果，但中共對台滲透及共諜管道還有很多層面，恢復一年期義務役後的部隊管理問題才是恢復軍審制度更實際目的。

沈世偉表示，「軍事審判法」修法方向，未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」第二編有關之軍事犯罪才受軍事審判，第三編軍人一般犯罪案件仍由司法機關辦理，針對抗命、暴行犯上等攸關部隊管理運作也希望納入軍事審判。

另外，基於保障人權，未來會參考公設辯護人，建立全面辯護制，廢除階級管轄，無論階級的當事人在管轄法院或上訴法院都有公平對待。

恢復軍審制度能否杜絕及降低軍中共諜案頻率？沈世偉說，如何減少不應發生的案件，應在教育、部隊運作盡量宣導及預防，國防部會規畫完整配套；修訂軍事法院及檢察署組織法、建立軍法官人事評鑑制度、軍法官員額等細節還在規畫及徵詢意見階段，對於是否恢復軍事監獄，國防部雖有腹案，但還要和法界及其他機關討論。

國防部 中共 賴清德

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