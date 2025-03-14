觀察站／「反滲透法」對撞「反分裂法」 台灣走向準戒嚴

賴清德總統13日首次稱呼中國為「境外敵對勢力」，在川普上任美中台關係未明之際，兩岸的緊張態勢有升高趨勢。圖為台灣的漢光演習。（路透）

在中國公布「反分裂國家法」20周年前夕，賴清德 總統用實施5年的「反滲透法」與之強烈對撞，不僅可能使台灣走向「準戒嚴」，兩岸交流的「大限縮、大倒退」時代已經上演。

回顧1987年，蔣經國政府在民意呼喚下，開放民眾到大陸探親，打破兩岸冷戰僵局，後1990年代兩岸兩會就人民往來所衍生的問題展開互動，包括1992年香港 會談，企業也因應自身需要赴陸投資。在民間交流的必要性和熱絡下，儘管李登輝時代提出戒急用忍、1996年的台海飛彈危機、兩國論，乃至陳水扁高喊的「一邊一國」，都使台海一度危機四伏，但兩岸仍有著「亦敵亦友」的模糊空間，使雙邊政府對兩岸交流的開放保持震盪前行。

2005年中方為因應扁政府「一邊一國」推出的「反分裂國家法」，始終是台海上的一柄「達摩克利斯之劍」，中方不放棄「武力統一」也一直是台灣政壇間攻防不可迴避的話題。

隨著馬政府後期太陽花運動爆發，以及2019年香港反送中 抗爭影響，兩岸關係急轉直下，蔡英文政府在大選年針對大陸推出「反滲透法」，選舉期間的王立強事件，疫情期間兩岸觀光中斷，都是兩岸關係的重要轉折。

如果說北京的反分裂法是一柄懸頂之劍，台灣的反滲透法亦可是一道枷鎖，在雙方互相傷害下，如今賴清德趕在北京紀念反分裂法20周年前夕，把反滲透法高高舉起，擴大一切中方對台措施的統戰滲透認定，這把無形的枷鎖，儼然已經成形。

未來兩岸間的鬥法、對撞只會加劇，兩岸民間過去堆疊的善意恐將化為烏有，兩岸關係走至這般，台灣若回到過去與對岸的軍事或準軍事對抗年代，將是重大災難。