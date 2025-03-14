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政府清查公務員赴陸 李來希：鎖國擋不住人民的心

記者李成蔭／台北14日電
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全國公務人員協會前理事長李來希。（取材自國會頻道）
全國公務人員協會前理事長李來希。（取材自國會頻道）

政府續推清查大陸身分證及落實公務員赴陸揭露制度，全國公務人員協會前理事長李來希批評，擋住人的腳，擋不住人的心，公務員頂多去旅遊，怎可能取得大陸居住證或身分證？根本羞辱人；民主文教基金會董事長、世新行管系副教授桂宏誠分析，賴政府是想擴大管制到民代身上，尤其藍委若不同意又成為大罷免的一個理由。

賴清德昨召開國安高層會議，並於會後發表談話，除宣布恢復軍事審判，也提到要落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。

「乾脆鎖國，愚蠢政府」李來希表示，看台灣能做什麼？現在是開放的社會，也是資訊AI（人工智慧）時代「鎖得住嗎？」限制人民的腳，擋不住人民的心，其實公務員若真的做壞事，也都不會公開，像民進黨立委沈伯洋當美國間諜也沒公開；政府不擋台積電赴美，擋碰不到機密的公務員，且公務員頂多去旅遊，怎麼可能取得大陸居住證？政府根本在羞辱人。

桂宏誠分析，賴政府此舉應非針對狹義公務員，因為該族群赴陸本來就要報准，應是針對立委、村里長等民代，且大陸確實很希望能接觸到，現在就是要擴大管制，尤其若國民黨立委不願意，又成為大罷免的一個理由，再加上適逢中共「反分裂國家法」20周年，就是要藉此看國民黨怎麼表態，若反對，又可以將之打成中共在地協力者。

另外，賴清德分享有公務員表達清查陸身分證政策，是讓他們有機會表達對土地的愛心。李來希批鬼扯；桂宏誠也嗆「鬼扯」，懷疑賴所說案例真實性。

賴清德 罷免 國民黨

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